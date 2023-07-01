Япония следит за российскими военными кораблями у островов Окинава и Тайвань

Министерство обороны Японии заявило поздно вечером в пятницу, что оно заметило два корабля ВМФ России в водах вблизи японских островов Тайвань и Окинава в предыдущие четыре дня после аналогичного заявления на этой неделе из Тайваня.

Министерство обороны Тайваня заявило во вторник, что обнаружило два Русские фрегаты у восточного побережья и отправить самолеты и корабли для наблюдения.

В прошлом месяце японское правительство заявило, что непрекращающиеся российские военные действия вблизи японской территории, в том числе совместные учения с китайскими войсками, вызывают «серьезную озабоченность» национальной безопасности Японии.

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Япония и Тайвань присоединились к Соединенным Штатам и их союзникам, которые ввели широкомасштабные санкции против России после ее вторжения в Украину в прошлом году.

Японское министерство заявило, что два фрегата «Стерегущий» впервые были замечены во вторник утром в 70 км к юго-западу от самого западного острова Японии Йонагуни в префектуре Окинава на Тайване.

Она добавила, что корабли плавали взад и вперед через воды между Йонагуни и Тайванем, двигались на восток и в последний раз были замечены в пятницу в водах между островами Мияко и Окинава, добавив, что Япония направила два корабля для наблюдения за российскими кораблями.

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило во вторник, что отряд кораблей Тихоокеанского флота России зашел в южную часть Филиппинского моря для выполнения задач в рамках дальнего морского коридора.

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Предоставлено: Рейтер