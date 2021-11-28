Япония спешно добавляет в военный бюджет 6,75 миллиарда долларов на укрепление воздушной и морской обороны

Правительство премьер-министра Фумио Кишиды в пятницу утвердило расходы как часть дополнительного бюджета. Хотя такие увеличения расходов на оборону являются обычным явлением, по данным Министерства обороны Японии, 774 миллиарда иен, которые должны будут утвердить законодатели, являются самой большой суммой за всю историю.

«В условиях беспрецедентной скорости ухудшения ситуации в области безопасности вокруг Японии, наша неотложная задача — ускорить реализацию различных проектов», — говорится в предложении Министерства обороны о расходах.

Эти денежные вливания позволят Японии на три месяца раньше запланированного срока модернизировать свои пусковые установки зенитно-ракетных комплексов на островах на берегу Восточно-Китайского моря и ракетные батареи PAC-3 Patriot в других местах, которые образуют последнюю линию обороны от любой входящий север. Корейские боеголовки.

Усиливающееся давление Китая на Тайвань вызывает напряженность в Японии, поскольку контроль Пекина над островом приведет китайские войска на расстояние примерно 100 километров (62 миль) от его территории и поставит под угрозу основные морские торговые пути, по которым в Японию поступают нефть и другие товары. Он также предоставит Китаю базы для неограниченного доступа к западной части Тихого океана.