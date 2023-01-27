Япония ужесточает санкции против России после ракетного обстрела Украины

ТОКИО, 27 января (Рейтер) — Япония в пятницу ужесточила санкции против России после недавних ракетных обстрелов Украины, добавив товары в список экспортных эмбарго и заморозив активы российских чиновников и компаний.

Решение было принято после того, как в четверг Россия нанесла ракетные удары по Украине, в результате которых погибло не менее 11 человек, после того как Германия и США пообещали предоставить танки, чтобы помочь Украине противостоять любому новому наступлению России.

«В свете ситуации вокруг Украины и для содействия международным усилиям по сохранению мира Япония введет экспортные ограничения по примеру других крупных стран», — говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности.

Среди новых санкций Япония запретит с 3 февраля поставки 49 компаниям в России, которые могут быть использованы для повышения ее военного потенциала.

К ним относятся продукты, начиная от водометов, оборудования для разведки газов и полупроводникового оборудования и заканчивая вакцинами, оборудованием для рентгеновского контроля, взрывчатыми веществами и роботами, говорится в сообщении министерства.

АО Япония также заморозит активы трех компаний и 22 физических лиц в России, в том числе корпорации «Иркут», производителя зенитно-ракетных комплексов ММЗ «Авангард», заместителя министра обороны Михаила Мижинцева и министра юстиции Константина Суйченко, 14 промосковских деятелей. Лица, имеющие отношение к «аннексии» Юго-Восточной Украины.

Репортаж Кантаро Комии и Тима Келли Редактирование Санг-Рона Кима и Роберта Бирзеля

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