Япония усиливает санкции против России с «Большой семеркой» и осуждает распространение ядерного оружия в Беларуси

Кантаро Комия

ТОКИО (Рейтер) — Япония введет дополнительные санкции против России после того, как на состоявшемся на прошлой неделе саммите G7 страна согласилась усилить меры по наказанию за вторжение Москвы в Украину, заявил в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Мацуно, официальный представитель японского правительства, также осудил действия России в четверг по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, заявив, что это еще больше усилит отношение к вторжению в Украину.

«Являясь единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония никогда не принимает ядерную угрозу со стороны России, не говоря уже о ее применении», — заявил Мацуно на очередной пресс-конференции.

Лидеры G7, включая США, Великобританию, Германию и Францию, на прошлой неделе продемонстрировали свою решимость поддержать Украину дополнительной военной помощью и санкциями в отношении России на ежегодном саммите в Хиросиме, первом в мире городе, подвергшемся ядерной бомбардировке.

Согласно скоординированному со странами «Большой семерки» мере, Япония заморозит активы 78 групп и 17 физических лиц, включая военных офицеров в России, и запретит экспорт в 80 российских организаций, таких как военные исследовательские лаборатории, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Японии. Пятница.

В заявлении министерства торговли говорится, что Япония также запретит оказание строительных и инженерных услуг России, хотя подробности этой меры будут объявлены позднее.

(Отчетность Кантаро Комии; редактирование Жаклин Вонг и Майкла Берри)