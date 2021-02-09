Японская подводная лодка Сорю столкнулась с торговым судном при подъеме в Тихий океан.

Три члена экипажа подводной лодки Морских сил самообороны «Сорю» получили легкие ранения, а на снимках, сделанных японской береговой охраной, видно, что подводная лодка получила повреждения своего самолета в чистой воде, а также крыльевидных конструкций конической башни.

Авария произошла у главного острова Сикоку на юге Японии.

Soryu, введенная в строй в 2009 году, является первой в своем классе японскими электрическими дизельными подводными лодками. Водоизмещение около 3000 тонн, экипаж – около 65 человек.

В министерстве обороны заявили, что аппаратура связи подводной лодки также была повреждена, хотя она все еще работала.

«Сурё поцарапал корпус корабля, когда он плыл на поверхности. Очень жаль, что подводная лодка MSDF столкнулась с торговым судном», – сказал министр обороны Нобуо Киши. Представители береговой охраны добавили, что торговое судно – зарегистрированный в Гонконге балкер Ocean Artemis – не сообщило о повреждениях. Брэдли Мартин, аналитик RAND Corp и бывший капитан ВМС США, проанализировавший фотографии повреждений, сказал, что удар ограничил бы возможности подводной лодки. «Я бы не назвал повреждение« незначительным ». Мартин сказал в электронном письме CNN, что подводная лодка не может нырять и не может общаться. Авария произошла почти через 20 лет после того, как была показана американская атомная подводная лодка. Ударьте и потопите японское рыболовное судно , Погибли девять человек, в том числе четверо старшеклассников, недалеко от Гонолулу. Военный корабль США «Гренвилл» проводил экстренную демонстрацию на поверхности гражданских гостей на борту, когда он появился под японским кораблем «Ихим Мару» 9 февраля 2001 года. Учебное рыболовное судно, на борту которого находятся ученики и учителя средней школы рыболовства в Вавадзима, Япония затонула в считанные минуты. READ Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что предоставят гражданство некоторым Спасатели спасли 26 человек. ВМС США выплатили компенсацию жертвам и семьям погибших в общей сложности 16,5 миллиона долларов. Капитан подводной лодки Скотт Уоддл был признан военным следственным судом виновным в неисполнении служебных обязанностей и халатности на корабле и вынужден уйти в отставку.