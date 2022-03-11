Японская Uniqlo пытается уйти из России, поскольку Британия сталкивается с олигархами

(Рейтер) — Японские бренды Uniqlo и Japan Tobacco сделали два обращения, заявив, что прекращают операции в России, и присоединились к корпоративному митингу против Москвы в четверг, когда Великобритания ужесточила санкции против олигархов, включая владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.

Инвестиционный банк Goldman Sachs (GS.N) стал первым банком США, покинувшим Россию, а глобальный зернотрейдер Bunge (BG.N) заявил, что приостановил новый экспортный бизнес из России, хотя по-прежнему перерабатывает семена масличных культур для внутреннего рынка. . Подробнее.

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна станет более сильной и независимой от западных санкций, которые, по его словам, неизбежны. Корпоративное осуждение нападения России на Украину распространяется, но Путин, который описывает войну как специальную военную операцию, сказал, что у него нет другого выбора.

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Растут разветвления и среди личных союзников Путина: Абрамович и еще шесть человек, включая Игоря Сечина, исполнительного директора российского энергетического гиганта «Роснефть» (ROSN.MM), становятся самым высокопоставленным олигархом, против которого Великобритания ввела санкции после вторжения.

Это действие фактически ставит «Челси» под контроль правительства Великобритании, останавливает любое распоряжение и останавливает продажу билетов или новых товаров. Подробнее

Действия Великобритании были предприняты после того, как первая крупная горнодобывающая компания Rio Tinto заявила, что RIO.L (RIO) разорвала все связи с российскими компаниями, включая источники топлива и других материалов для монгольских медных операций на Оюу Толгой, где это было возможно, и использование глиноземный завод в Ирландии. Подробнее

Японские компании Sony и Nintendo приостановили поставки своих игровых консолей; Музыкальные компании Sony и Warner Music Group (WMG.O) также приостановили деятельность в России.

Владельцы отелей отступают

Крупные компании быстрого питания, напитков и потребительских товаров во главе с McDonald’s и Coca-Cola ушли из России после давления со стороны клиентов на Западе.

Hotelier Marriott International (MAR.O) закрыла свой московский офис и вместе с Hilton (HLT.N) и Hyatt (HN) приостановила строительство.

Исход японских компаний набирает обороты, и многие решения описываются с практической точки зрения.

Владелец Uniqlo Fast Retailing (9983.T) сообщил японским СМИ, что компания продолжит работу своих 50 магазинов в России, потому что «одежда необходима для жизни», но в четверг компания заявила, что не может продолжать свой бизнес в России. из-за «ряда трудностей».

Japan Tobacco, контролирующая около трети российского табачного рынка, заявила, что ее дочерняя компания прекратит инвестировать, продавать и запускать горячие табачные изделия. Подробнее

Японская корпорация Shiseido (4911.T) приостановила экспорт косметики в Россию из Европы, а также рекламу и продвижение, а Mitsubishi Electric заявила, что прекратит экспорт в Россию, где операции находились в «сложной ситуации».

Японский поставщик строительной техники Hitachi заявил, что прекратит экспорт и большинство операций в России, за исключением критически важных электростанций, после аналогичного ухода американских производителей Caterpillar (CAT.N), 3M Co (MMM.N), Deere (DE.N). )) и Honeywell (HON.O).

Покупатели ждут входа в магазин Uniqlo в Москве, Россия, 10 марта 2022 года. REUTERS/Максим Шеметов Подробнее

«Мы приняли во внимание множество факторов, в том числе состояние цепочки поставок», — сказал представитель Hitachi, повторив заявление Caterpillar.

В то время как некоторые компании, такие как Ford (FN) и Apple (AAPL.O), осудили российское вторжение в Украину, другие, в том числе японский автопроизводитель Toyota (7203.T), заняли более нейтральную позицию, обвиняя логистические препятствия в остановке производства в России. . Подробнее

Швейцарский банк Credit Suisse (CSGN.S) объявил о кредитном риске России на сумму около 900 миллионов долларов, включая кредитование состоятельных клиентов, после раскрытия информации от итальянского UniCredit (CRDI.MI) и французского BNP Paribas (BNPP.PA). Подробнее

Венгерский завод Suzuki (7269.T) приостановил экспорт автомобилей в Россию и Украину, около 10 000 автомобилей в год, что является одним из первых признаков конфликта, который ударит по экономике региона в целом. Подробнее

Всеобъемлющие западные санкции изолировали Россию, в то время как судоходные компании приостановили маршруты, а лидеры Европейского Союза планируют постепенно отказаться от закупок энергоносителей в России, чтобы уменьшить свою зависимость от страны. Подробнее

Война, начавшаяся в четверг уже третью неделю, унесла жизни тысяч людей и привела к перемещению более двух миллионов беженцев. Подробнее

Это подкосило российский рубль, потрясло фондовые рынки, а цены на нефть и другие сырьевые товары взлетели до небес, подстегнув глобальную инфляцию, которая росла еще до начала конфликта.

Alphabet Inc (GOOGL.O), YouTube и Google Play Store приостановили все платежные услуги в России, включая подписку, поскольку санкции начали создавать проблемы для банков. Подробнее

Ранее в России перестали продавать рекламу в Интернете. Подробнее

Оплата в рублях

Согласно законопроекту, опубликованному в четверг, Россия планирует обязать отечественные авиакомпании платить за зафрахтованные самолеты в рублях и запретить им возвращать самолеты иностранным компаниям, если последние отменят аренду. Подробнее

Арендодатель BOC Aviation (2588.HK) заявил, что у него есть 18 самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям на сумму 935 миллионов долларов, которые могут быть затронуты санкциями и отменой политики. Подробнее

Москва, которая описывает войну как «специальную военную операцию», предупредила, что может национализировать поврежденные иностранные активы в ответ на западные санкции.

Rio Tinto, которой принадлежит 80% акций совместного предприятия с российским производителем алюминия «Русал» (RUAL.MM), заявила, что «находится в процессе прекращения всех деловых отношений с любой российской компанией». Подробнее

Итальянская энергетическая группа Eni приостановила закупки нефти в России и заявила, что внимательно следит за развитием событий, связанных с закупками газа. Подробнее

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Дополнительные репортажи Майкла Холдена в Лондоне, Никита Нишанта в Бангалоре, Мэтта Сковэма и Шинейд Круз в Нью-Йорке, Правина Менона в Веллингтоне, Сэма Нози, Рокки Свифта, Тима Келли и Марико Кацумуры в Токио, Брианны Хьюз Нигави в Цюрихе, Бариша Дэйва в Окленд, Дон Хмелевски в Лос-Анджелесе и другие офисы Рейтер в Лос-Анджелесе; Авторы Саянтани Гош, Пол Сандел и Питер Хендерсон; Под редакцией Сьюзан Фентон и Ника Шимински

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