Японские звезды возглавляют NHK Trophy. Русские уходят после неудачного падения

Японский Шума Оно Он набрал свой самый высокий балл в международной короткой программе за три года, обойдя Америку. Винсент Чу В битве между претендентами на олимпийские медали по фигурному катанию в пятницу откроется Кубок NHK.

Раньше японец Каори Сакамото Это было первое соревнование на чемпионате Токио среди женщин в шорт.

Каталась после единственного россиянина на поле, чемпиона мира среди юниоров 2020 года. Дарья Усачева, снялся после того, как упал на разминку. Осачева ехала в Японию в агонии, и после падения у него обнаружили перелом бедра, По российскому телевидению.

Потом, Об этом сообщила Федерация фигурного катания России. То, что Осачева получила травму верхней части ноги при падении, не считается длительной травмой. В пресс-релизе не упоминалось о переломе бедра.

Кубок NHK: последствия | расписание трансляций

Оно, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, совершил четыре с половиной сальто с обеих сторон и заработал 102,58 балла, впервые с сентября 2018 года побив международную сотню. Короткий результат Оно занимает второе место в мире в этом сезоне после мирового чемпион Натан Чен, несмотря на то, что он удвоил заднюю половину запланированного тройного квадрокоптера.

Чжоу, победивший Чена и завоевавший самый большой титул в своей карьере на Skate America, три недели назад улучшил свой результат в короткой программе. 21-летний футболист набрал 99,51 балла, несмотря на тройной фол акселя.

«После Skate America я определенно заметил, что на это соревнование было больше давления, больше ожиданий. Я думаю, что 6-е место на Олимпийских играх 2018 года и 3-е место на чемпионате мира 2019 года, прежде чем опуститься на 25-е место на чемпионате 2021 года», — сказал Чу. чтобы оставаться в своем районе довольно хорошо.

В субботу Чжоу должен собраться, чтобы присоединиться к Цинь, Джонни Вейр А также Тодд Элдридж Как единственный американец, выигравший обе серии Гран-при, она начинает за один сезон до финала Гран-при.

«Я почувствовал легкую дрожь», — сказал Чу. «Мои ноги были немного напряжены. Думаю, это отразилось на квалификации на некоторых кругах и на тройной оси. Я, конечно, понимаю, почему я не набрал 100 очков, но в целом я очень доволен своим выступлением и результат, и я думаю, что это хороший момент, чтобы двигаться вперед в завтрашний день ».

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю У него был титул чемпиона NHK, но на прошлой неделе он отказался от участия из-за травмы правой лодыжки, из-за которой он выбыл из игры в течение трех из последних пяти сезонов. Это означает, что Ханю, скорее всего, не встретится с Ченом или Чу, лучшими игроками мира в этом сезоне, до Олимпийских игр в феврале.

Сакамото, лучшая японка по версии NHK, после чемпионки страны Рика КихираОткат после травмы, чистое катание с комбинацией трех пальцев и трех колец — 76,56 балла. Еще один 17-летний японец Мана КвабеОна заняла второе место как одна из четырех женщин, попробовавших тройной аксель (и единственная из тех, кто получил его чисто).

Американцы Алисса Лю А также Эмбер Гленн Они были четвертым и шестым. Двукратный чемпион страны Лю упал на невероятный тройной аксель. Гленн, серебряный призер чемпионата США 2021 года, понижен рейтинг тройного акселя.

В ритм-танце чемпионы мира Виктория Синцинна А также Никита Кацалапов Во главе с 86,33, опережая американцев Мэдисон Чак А также Эван Бейтс на 31 балл. Чак и Питтс могут претендовать на рекордное шестое место в финале Гран-при США и ждут своего первого золота в серии Гран-при за шесть лет.

Чемпионы мира Анастасия Мичина А также Александр Галиамов Пара возглавила короткие позиции, зафиксировав 78,40 пункта, что на 2,62 пункта выше своих российских коллег. Евгения Тарасова А также Владимир Морозов. Тарасова, трехкратный призер чемпионата мира с Морозовым, упала на тройных кольцах в тандеме.

Американцы Эшли Кейн Грозный А также Тимоти Ледук А также Одри Ло А также Миша Митрофанов Это был четвертый и пятый.

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