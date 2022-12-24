Японские компании прекращают страхование судов во всех водах России — Nikkei

ТОКИО (Рейтер) — Три японских страховщика прекратят страховать суда от повреждений во всех водах России из-за войны на Украине, которая может повлиять на импорт Японией энергоносителей, таких как сжиженный природный газ, сообщила в субботу газета Nikkei.

Компания Tokio Marine & Nishido Fire Insurance Company [RIC:RIC:MILEAA.UL]Сомпо Джапан Иншуранс Инк [RIC:RIC:SJII.UL] и Mitsui Sumitomo Insurance Corporation [RIC:RIC:MITSID.UL] Судовладельцы начали уведомляться о своем решении в пятницу, сообщает Business Daily.

Звонки в три компании для комментариев в субботу остались без ответа.

Газета отмечает, что решение страховых компаний связано с отказом перестраховочных компаний нести риски, связанные с развязанной Москвой десять месяцев назад войной.

Она добавила, что остановка, которая применяется даже к водам на Дальнем Востоке России, вдали от боевых действий, может сделать судоходство там слишком рискованным для некоторых компаний.

Nikkei сообщил, что импорт СПГ в Японию из российского газового и нефтяного проекта «Сахалин-2» может быть затронут. Комплекс на острове Сахалин, частично принадлежащий Газпрому (ГАЗП.ММ) А для японских компаний это жизненно важно для энергетической безопасности Японии, поскольку на его долю приходится 9% импорта СПГ в страну.

Согласно индексу Nikkei, три японских страховщика, вероятно, начнут переговоры с перестраховщиками после рождественских праздников о возможном восстановлении покрытия.

(Репортаж Каори Канеко в Токио); Под редакцией Уильяма Малларда

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