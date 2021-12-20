Японские космические туристы вернулись на Землю | Newcastle Herald

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Японский миллиардер, продюсер и российский космонавт благополучно вернулся на Землю, проведя 12 дней на Международной космической станции. Модный магнат Юсаку Маэдзава, его продюсер Юдзу Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин приземлились в российской капсуле «Союз» в степях Казахстана в 9.13 утра понедельника, в 148 километрах к юго-востоку от города Джизказган. После приземления капсулы вездеходы с российскими спасательными командами прибыли на место для оказания помощи экипажу и проведения медицинского обследования. 46-летний Маэдзава и 36-летний продюсер Хирано были первыми туристами, которые самостоятельно оплачивают свои услуги, посетившими космическую станцию ​​с 2009 года. Мысоркин был в своем третьем космическом полете. Выступая на прошлой неделе в интервью Associated Press в прямом эфире с орбитальной космической станции, Маэдзава сказал: «Когда вы окажетесь в космосе, вы поймете, сколько это стоит, получив этот удивительный опыт». Когда его спросили о сообщениях, в которых утверждалось, что он заплатил более 80 миллионов долларов США (A112 миллионов долларов США) за 12-дневное задание, Майсаве сказал, что не может раскрыть сумму контракта, но признал, что заплатил «много» этой суммы. В октябре российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко провели 12 дней на станции, снимая первый в мире фильм на орбите. Этот проект спонсируется российской космической компанией Роскосмос, чтобы помочь отполировать репутацию страны как обладательницы космической славы. Маэдзава заработал состояние на розничной торговле модной одеждой, запустив крупнейший в Японии онлайн-центр модной одежды Zozotown. Журнал Forbes оценил его состояние в 1,9 миллиарда долларов. На станции остались астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хи. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров; и Матиас Маурер из Европейского космического агентства. Австралийское агентство Ассошиэйтед Пресс

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