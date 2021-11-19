Японские космические туристы прибывают на космодром перед полетом Международной космической станции

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава прибыл в пятницу на космодром Байконур в Казахстане для тренировки перед полетом на Международную космическую станцию на борту российского космического корабля.
Миссия Маэдзава, вылет которой запланирован на 8 декабря, станет первым полетом, который доставит космических туристов на Международную космическую станцию более чем за десять лет.
По данным журнала Forbes, 45-летний миллиардер является основателем крупнейшего онлайн-центра модной одежды в Японии и занимает третье место в списке самых богатых людей страны.
Он отправится на Международную космическую станцию в 12-дневную миссию со своим помощником Юзу Хирано, поскольку Маэдзава планирует задокументировать свое путешествие для своего канала YouTube.
Они отправятся на орбитальную станцию космического корабля «Союз МС-20» вместе с российским космонавтом Александром Мисоркиным.
Российское космическое агентство Роскосмос, которое совместно с американской компанией Space Adventures организовало полет, заявило, что все трое прибыли на зафрахтованную Россией космическую базу в пятницу, чтобы «пройти предпусковую подготовку».
Маэдзава станет первым космическим туристом, который отправится на Международную космическую станцию с Роскосмосом после канадца Гая Лалиберте, соучредителя Cirque du Soleil, в 2009 году.
Миссия Маэдзавы заканчивается через год, когда было совершено несколько космических полетов непрофессиональных астронавтов и новых игроков на рынке.
В этом году SpaceX вошла в историю, отправив свой первый гражданский экипаж вокруг Земли с миссией под названием Inspiration4.
Blue Origin, компания основателя Amazon Джеффа Безоса, и Virgin Galatic миллиардера Ричардса Брэнсона предложили испытать невесомость в течение нескольких минут, прежде чем вернуться на Землю.
В октябре Роскосмос отправил на Международную космическую станцию актрису и режиссера, которые в течение 12 дней снимали сцены на станции для первого фильма, снятого на орбите.
Японский миллиардер Маэдзава «не боится» перед запуском Международной космической станции
© 2021 AFP
цитата: Японские космические туристы, прибывающие на стартовую площадку перед полетом на МКС (2021, 19 ноября) Получено 19 ноября 2021 года из https://phys.org/news/2021-11-japanese-space-tourists-site-iss.html.
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