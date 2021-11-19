Японские космические туристы прибывают на космодром перед полетом Международной космической станции

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава прибыл в пятницу на космодром Байконур в Казахстане для тренировки перед полетом на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля.

Миссия Маэдзава, вылет которой запланирован на 8 декабря, станет первым полетом, который доставит космических туристов на Международную космическую станцию ​​более чем за десять лет.

По данным журнала Forbes, 45-летний миллиардер является основателем крупнейшего онлайн-центра модной одежды в Японии и занимает третье место в списке самых богатых людей страны.

Он отправится на Международную космическую станцию ​​в 12-дневную миссию со своим помощником Юзу Хирано, поскольку Маэдзава планирует задокументировать свое путешествие для своего канала YouTube.

Они отправятся на орбитальную станцию ​​космического корабля «Союз МС-20» вместе с российским космонавтом Александром Мисоркиным.

Российское космическое агентство Роскосмос, которое совместно с американской компанией Space Adventures организовало полет, заявило, что все трое прибыли на зафрахтованную Россией космическую базу в пятницу, чтобы «пройти предпусковую подготовку».

Маэдзава станет первым космическим туристом, который отправится на Международную космическую станцию ​​с Роскосмосом после канадца Гая Лалиберте, соучредителя Cirque du Soleil, в 2009 году.

Миссия Маэдзавы заканчивается через год, когда было совершено несколько космических полетов непрофессиональных астронавтов и новых игроков на рынке.

В этом году SpaceX вошла в историю, отправив свой первый гражданский экипаж вокруг Земли с миссией под названием Inspiration4.

Blue Origin, компания основателя Amazon Джеффа Безоса, и Virgin Galatic миллиардера Ричардса Брэнсона предложили испытать невесомость в течение нескольких минут, прежде чем вернуться на Землю.

В октябре Роскосмос отправил на Международную космическую станцию ​​актрису и режиссера, которые в течение 12 дней снимали сцены на станции для первого фильма, снятого на орбите.

Японский миллиардер Маэдзава «не боится» перед запуском Международной космической станции

© 2021 AFP