Японские страховые компании ведут переговоры с перестраховщиками о возобновлении покрытия в российских водах

ТОКИО (Рейтер) — Три японских страховщика, которые со следующего месяца прекратят морское покрытие рисков, связанных с войной на Украине, ведут переговоры с перестраховщиками о возобновлении операций, сообщила компания в понедельник.
Tokio Marine, Nichido Fire Insurance, Sumpo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance заявили судовладельцам в пятницу, что с 1 января они прекратят предлагать морское страхование, которое покрывает повреждения кораблей в результате войны в российских водах, сообщили представители компании. Их комментарии были подтверждены сообщениями местных СМИ в субботу.
Это изменение может повлиять на импорт Японией сжиженного природного газа (СПГ) среди энергоносителей и других товаров.
Решение страховщиков было вызвано тем, что глобальные перестраховщики заявили, что больше не будут брать на себя риски судов, связанные с войной, которую Москва начала в феврале. Российское правительство называет это «спецоперацией».
«Мы ведем переговоры с несколькими перестраховщиками о получении военного покрытия, чтобы возобновить предложение нашим клиентам морского военного страхования в регионе», — сказал представитель Tokio Marine, добавив, что некоторые перестраховщики ответили «положительно».
Представители Sompo Japan и Mitsui Sumitomo Insurance заявили, что они также ищут новых перестраховщиков.
Большинство судов имеют два вида страхования: морское страхование, которое покрывает ущерб от стихийных бедствий и столкновений, и морское военное страхование, которое покрывает ущерб от войны или терроризма.
Без страхования морской войны судовладельцы могут отказаться от операций в российских водах, в том числе от захвата СПГ с газонефтяного проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России.
Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines заявила, что собирает информацию. Представитель Nippon Yusen, отвечая на вопрос о грузовом плане «Сахалин-2», сказал, что Nippon Yusen будет сотрудничать с правительством и деловыми партнерами.
Комплекс на острове Сахалин, частично принадлежащий «Газпрому» и японским торговым домам, обеспечивает 9% импорта СПГ в Японию.
(Отчетность Юки Обаяси; редактирование Джерри Дойла)
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