Японские страховые компании ведут переговоры с перестраховщиками о возобновлении покрытия в российских водах

ТОКИО (Рейтер) — Три японских страховщика, которые со следующего месяца прекратят морское покрытие рисков, связанных с войной на Украине, ведут переговоры с перестраховщиками о возобновлении операций, сообщила компания в понедельник.

Tokio Marine, Nichido Fire Insurance, Sumpo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance заявили судовладельцам в пятницу, что с 1 января они прекратят предлагать морское страхование, которое покрывает повреждения кораблей в результате войны в российских водах, сообщили представители компании. Их комментарии были подтверждены сообщениями местных СМИ в субботу.

Это изменение может повлиять на импорт Японией сжиженного природного газа (СПГ) среди энергоносителей и других товаров.

Решение страховщиков было вызвано тем, что глобальные перестраховщики заявили, что больше не будут брать на себя риски судов, связанные с войной, которую Москва начала в феврале. Российское правительство называет это «спецоперацией».

«Мы ведем переговоры с несколькими перестраховщиками о получении военного покрытия, чтобы возобновить предложение нашим клиентам морского военного страхования в регионе», — сказал представитель Tokio Marine, добавив, что некоторые перестраховщики ответили «положительно».

Представители Sompo Japan и Mitsui Sumitomo Insurance заявили, что они также ищут новых перестраховщиков.

Большинство судов имеют два вида страхования: морское страхование, которое покрывает ущерб от стихийных бедствий и столкновений, и морское военное страхование, которое покрывает ущерб от войны или терроризма.

Без страхования морской войны судовладельцы могут отказаться от операций в российских водах, в том числе от захвата СПГ с газонефтяного проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России.

Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines заявила, что собирает информацию. Представитель Nippon Yusen, отвечая на вопрос о грузовом плане «Сахалин-2», сказал, что Nippon Yusen будет сотрудничать с правительством и деловыми партнерами.

Комплекс на острове Сахалин, частично принадлежащий «Газпрому» и японским торговым домам, обеспечивает 9% импорта СПГ в Японию.

(Отчетность Юки Обаяси; редактирование Джерри Дойла)