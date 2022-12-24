Японские страховые компании прекращают страховать суда в российских водах

С 1 января 2023 года ряд японских страховщиков прекратит страхование судов от военных повреждений во всех водах России.

Это согласно Никки АзияОб этом сообщает Укринформ.

Агентство отмечает, что этот шаг может повлиять на импорт энергоносителей Японии.

«Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance начали информировать судовладельцев о своем решении в пятницу», — говорится в сообщении.

Решение японских страховщиков означает, что военный ущерб в российских водах застрахован не будет.

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Отсутствие дополнительного покрытия в российских водах может сделать плавание там слишком рискованным для большинства операторов. Это означает, что импорт СПГ Японией из российского проекта «Сахалин-2» и других стран может быть затронут.

Судовладельцы обязаны заключить договор о дополнительном страховании от военного ущерба перед плаванием через украинские и российские воды. Страховые компании должны быть уведомлены заранее о соблюдении условий выплат и взносов. Со следующего года у судовладельцев больше не будет такой возможности, как у трех японских страховщиков.

До этого судовладельцам приходилось заключать дополнительные соглашения со страховыми компаниями для покрытия риска военного ущерба при плавании в российских или украинских территориальных водах.

Решение страховщиков отражает более широкий взгляд отрасли на риски, связанные с войной на Украине. Воспринимаемая опасность распространилась за пределы Черного и Азовского морей, оба из которых близки к реальным боевым действиям. В феврале, когда разразилась война, Объединенный военный комитет в Лондоне, который выпускает рекомендации для морских страховщиков, добавил воды вокруг Украины в свой список районов повышенного риска. (…) В апреле комитет распространил статус высокого риска на всю Россию», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, после массированного вторжения в Украину Россия закрыла все порты Украины на Черном море. Судоходство было возобновлено отчасти из-за инициативы зерновых по доставке украинского зерна в самые уязвимые уголки мира.

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