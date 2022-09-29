Японский астронавт Ваката говорит перед космической миссией в следующем месяце

Японский астронавт, который должен начать свой пятый космический полет в октябре, сказал, что надеется превратить его в миссию, которая подарит будущим поколениям надежды и мечты.

Ваката Коити говорил с журналистами в четверг. Он, два астронавта НАСА и российский космонавт отправятся на Международную космическую станцию ​​на борту корабля SpaceX Crew Dragon.

Ваката сказал, что он уже летал на космических челноках и кораблях «Союз», но это будет его первый полет на космическом корабле без джойстика. Он сказал, что с нетерпением ждет возможности прокатиться на корабле «новой эры».

Миссия, в которой участвуют японская, американская и российская команды, проводится в то время, когда продолжается российское вторжение в Украину.

Ваката сказал, что глобальное сотрудничество необходимо для развития пилотируемых космических исследований. Он добавил, что его команда настроена на совместную работу и достижение результатов.

Это будет его пятый космический полет и самый большой среди японских астронавтов. 59-летний мужчина сказал, что хотел бы, чтобы технологии и другие ресурсы, полученные Японией в результате предыдущих миссий Международной космической станции, использовались для будущих пилотируемых космических миссий.

SpaceX должен был запустить ракету Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде 4 октября. Но запуск отложили на следующий день из-за приближающегося урагана.