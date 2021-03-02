Японский астронавт – «взволнованный» путешественник на борту SpaceX.





На этой представленной фотографии показан японский астронавт Акихико Хошид в скафандре Crew Dragon во время тренировки. (Фото любезно предоставлено SpaceX / Kyodo)

ТОКИО (Киодо). Астронавт Акихико Хошиде заявил в понедельник, что он готов стать вторым японцем, которого доставят на Международную космическую станцию ​​на борту космического корабля SpaceX, разрабатываемого в коммерческих целях.

«Я очень взволнован … особенно летаю на новом Crew Dragon, чтобы увидеть, каково это летать, и сравнить различия и сходства с (космическим) шаттлом и Союзом», – сказал 52-летний ветеран-воин, который участвовал в двух космических полетах. Интернет-пресс-конференция.

Хошид присутствовал на пресс-конференции с тремя другими членами экипажа из НАСА и Европейского космического агентства перед их запланированным вылетом не позднее 20 апреля.

Следующая миссия Хошида станет его третьим полетом на Международную космическую станцию ​​после его пребывания в 2008 и 2012 годах. 55-летний японский астронавт Сойси Ногучи стал первым астронавтом, не являющимся сотрудником НАСА, который полетел на борту Crew Dragon в ноябре прошлого года и был на борту корабля. С тех пор лаборатория работает.

Кроме того, это будет второй японский хошид после Ногучи, который отправится на борт трех космических кораблей – американского космического корабля “Шаттл”, российского “Союза” и Crew Dragon.

«Я думаю, что сейчас это большая честь, но я надеюсь, что у каждого будет шанс (полетать на разных машинах)», – сказал Хошиди.

Он также сказал, что его пребывание на Международной космической станции, которое, как ожидается, продлится до падения северного полушария, должно быть «очень интересным» с осуществлением различных мероприятий и опытов.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, Хошиде станет вторым японцем, который станет капитаном Международной космической станции, следуя по стопам 57-летнего Коичи Ваката, занявшего пост командира Международной космической станции в 2014 году. .

На пресс-конференции астронавт сказал, что не знает точно, когда он возьмет на себя роль командира Международной космической станции, но что он «надеется просто поработать с этими удивительными членами экипажа».

Система SpaceX, разработанная американской компанией Space Exploration Technologies Corp, призвана служить преемником программы космических шаттлов НАСА, которая использовалась в течение 30 лет до 2011 года.

Его первый и второй пилотируемые полеты, в которых находился Ногучи, в прошлом году прошли успешно.

Хошайдский Crew Dragon будет использоваться повторно. По данным SpaceX и Национального космического управления США, на нем будет установлена ​​ракета Falcon 9, которая будет повторно использоваться после запуска, доставившего Ногучи и его коллег на Международную космическую станцию ​​в ноябре.