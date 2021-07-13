Японский астронавт Соичи Ногучи ожидает, что космический туризм ускорится

ТОКИО (Киодо). Японский астронавт Соичи Ногучи заявил во вторник, что ожидает “быстрого” развития космического туризма после того, как американская компания Virgin Galactic Holdings успешно доставила пассажиров на край космоса в выходные.
«Я думаю, что такие изменения, как падение стоимости (космического туризма), произойдут в ближайшее время», – сказал Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований в интервью Kyodo News.
56-летний мужчина, который вернулся на Землю в мае после шестимесячного пребывания на Международной космической станции, прогнозировал, что расходы могут упасть с десятков миллионов иен на душу населения сегодня, чтобы соответствовать бюджетам среднего туриста.
«Я думаю, мы можем организовать« шестидневный космический полет с Ногучи », – пошутил ветеран-астронавт. – Если вы хотите увидеть северное сияние, Карибские рифы и Гималаи за один день, единственный способ – путешествовать в космос “.
В воскресенье космический самолет Virgin Galactic пролетел 80 километров над поверхностью Земли, успешно отправив шесть пассажиров, включая основателя компании, британского бизнесмена-миллиардера Ричарда Брэнсона, в суборбитальное пространство и позволив им насладиться несколькими минутами невесомости.
В ноябре прошлого года Ногучи прибыл на Международную космическую станцию на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, американского космического корабля, во время своей третьей миссии на станцию. В своих предыдущих двух космических полетах в 2005 и 2009 годах он путешествовал на борту космического корабля “Дискавери” и российского космического корабля “Союз”.
Во время своей последней миссии Ногучи совершил свой четвертый выход в открытый космос. Он пробыл на Международной космической станции 335 дней – самый долгий из японских астронавтов.
Демонстрируя свой третий космический полет, когда ему было за пятьдесят, Ногучи сказал: «Я рад, что могу продолжать бросать вызов самому себе».
Ногучи сказал, что для него важно поддерживать астронавтов, которые идут по его стопам, таких как 51-летний Кимия Юэ, и выразил желание продолжить свое участие в международном исследовании космоса JAXA.