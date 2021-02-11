Японский канал NHK выбирает Шерлок: Русские хроники

2 октября, 22:34 по тихоокеанскому стандартному времени от

Действие сериала происходит в Санкт-Петербурге XIX века. Шерлок Холмс пытается выследить Джека-Потрошителя, который сбегает в Россию.



Общественная японская радиовещательная корпорация NHK через свое коммерческое подразделение NHK Enterprises получила местные права на Шерлок: Рекорды России.

8×52 ‘будет транслироваться на канале AXN Mystery в Японии, начиная с воскресенья, 14 февраля. Премьера шоу прошла на СТАРТ, ведущем российском сервисе трансляции высококачественных оригинальных драматических произведений, а затем его показали на российском развлекательном телеканале ТНТ.

Шоу дает возможность познакомиться с историями самого известного детектива в мире. История разворачивается на фоне самых известных достопримечательностей России, пока Шерлок Холмс пытается выследить Джека-Потрошителя, сбежавшего в Санкт-Петербург в 19 веке.

Чтобы помочь ему ориентироваться в этой незнакомой стране, г-н Холмс (Максим Матвеев) присоединился к новым друзьям, доктору Карцеву (Владимир Мичуков) и Софии (Ирина Старсенбаум). Дуэт привносит жизненно важные местные знания и связи, чтобы помочь раскрыть серию загадочных преступлений, столкнувшись с конфликтом и вмешательством местной полиции.

Сериал был произведен местным производственным отделом компаний Yellow, Black and White и START в сотрудничестве со Sreda. Режиссер Норбек Иджен, сценарий Олег Маловичко.

AXN Mystery, управляемый Sony Pictures Entertainment, – это японский развлекательный канал, специализирующийся на жанре детективов. Канал предлагает серию высококачественных сериалов со всего мира, например Мисс Скарлетт и герцог (A&E); Ван дер Валк, убийства в летнее время (All3Media International); Пойро, Макдональдс и Министерство обороны (ITV); Искусство преступления (Gaumont TV); И Смерть на небесах (BBC Studios).

Юкико Акияма, старший директор по программированию в AXN Mystery, сказал: «Поскольку мы, AXN Mystery, специализируемся на такого рода неизвестности, наша главная цель – приобретать и транслировать тайные IP-адреса, такие как Шерлок Холмс и Агата Кристи. Однако это не так. мы транслируем все доступные сериалы – мы тщательно отбираем только те, которые, по нашему мнению, понравятся поклонникам детективов. Шерлок: Рекорды России Потому что Yellow, Black, White и START создали уникальную и отличную от предыдущих модификацию версию. “