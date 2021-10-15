Японский миллиардер готовится к космической миссии в декабре

Предстоящее путешествие в космос японского миллиардера позволит общественности ближе познакомиться с жизнью на борту форпоста.

Глава компании Space Adventures, которая организовала этот полет, заявил в пятницу, что предстоящий полет в космос японского миллиардера позволит общественности ближе познакомиться с жизнью на борту орбитальной станции.

Юсаку Маэдзава должен отправиться в космос 8 декабря на борту российского космического корабля «Союз» вместе с продюсером Юдзу Хирано, который будет снимать свою миссию, и российским космонавтом Александром Мисоркиным.

Том Шелли, президент Space Adventures, сказал, что Маэдзава составил список из 100 вещей, которые нужно сделать в космосе во время 12-дневной миссии, после того, как попросил аудиторию поделиться идеями.

«Его намерение состоит в том, чтобы попытаться поделиться своим опытом о том, что значит быть в космосе, с широкой публикой», – сказал Шелли в интервью Associated Press, добавив, что он будет включать «простые вещи о повседневной жизни, возможно, для других забав. и на более серьезные вопросы “.

Маэдзава заработал состояние на розничной торговле модной одеждой, запустив крупнейший в Японии онлайн-центр модной одежды Zozotown. Журнал Forbes в настоящее время оценивает его состояние в 2 миллиарда долларов.

Компания Space Adventures, базирующаяся в Вирджинии, ранее работала с российскими космическими чиновниками, чтобы вывести на орбиту нескольких специальных клиентов.

Маэдзава, который вместе со своими коллегами готовился к полету на российских космических объектах, сказал на пресс-конференции в четверг, что ему особенно понравились тренировки, имитирующие невесомость на орбите.

Он сказал, что тренировки в спасательных скафандрах на станции были физически тяжелыми, но интересными.

Маэдзава отметил, что в его список из 100 вещей, которыми он должен заняться во время пребывания на Международной космической станции, будет входить игра в бадминтон на орбите с другим русским Майсоркиным.

В настоящее время на станции российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко снимают первый в мире фильм на орбите. Кремль заявил, что этот проект поможет отполировать космическую славу страны.

Пересильд и Шипенко вылетели на орбиту 5 октября на российском космическом корабле «Союз» в течение 12 дней на станции, чтобы снять отрывки из фильма «Вызов», в котором хирург в исполнении Пересильда спешит на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, которому необходимо срочная операция на орбите.

Пересильд и Шипенко должны вернуться на Землю в воскресенье вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким, который сыграет в фильме больного космонавта.

По словам Шелли, в качестве другого возможного шага у Space Adventures есть договоренность с российскими партнерами о том, чтобы два особых клиента совершили поездку на станцию ​​в конце 2023 или начале 2024 года, один из которых совершит выход в открытый космос.

Он сказал, что в настоящее время компания ведет переговоры с рядом потенциальных клиентов и надеется подтвердить эту миссию в ближайшие несколько месяцев.

«Это никогда не было завершено раньше», – сказал Шелли агентству Ассошиэйтед Пресс. «Это то, чем мы очень увлечены в течение ряда лет».

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Митя Осипов из Москвы внес свой вклад в этот репортаж.