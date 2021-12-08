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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава летит в космос

8 декабря, 2021
Toma Kulikov

Вместе с Маэдзавой в его 12-дневном путешествии на борту Международной космической станции ветеран российского космонавта Александр Мисуркин, который возглавит миссию, помощник Маэдзавы по производству, и видеооператор Юзу Хирано, снимут кадры, на которых модный магнат плывет по орбите. станция. .

В недавнем интервью Маэдзава сказал: «Мне очень любопытно, как выглядит жизнь в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться этим со всем миром на моем канале YouTube». статус.

Эта миссия демонстрирует радикальные преобразования, которые произошли в мировой космической отрасли за последнее десятилетие. Подобные космические туристические миссии случались и раньше — восемь аналогичных миссий богатых искателей острых ощущений были запущены на Международную космическую станцию ​​в 2000-х годах, и все они были организованы на борту капсул «Союз» американской компанией Space Adventures. Но такие полеты были остановлены после того, как в 2011 году программа НАСА по космическим шаттлам прекратила свою деятельность, в результате чего российский космический корабль «Союз» стал единственным вариантом для перевозки даже профессиональных астронавтов на Международную космическую станцию.

Но теперь SpaceX под руководством Илона Маска вмешалась, чтобы обеспечить дополнительный транспорт на космическую станцию ​​для американских астронавтов, освободив место для туристов. и шире Сектор космического туризма переживает бум. Недавние поездки в космос богатых искателей приключений включали благотворительную поездку по сбору средств для четырех туристов на борту капсулы SpaceX Dragon в сентябре и несколько поездок в космос, в том числе основателей космической компании-миллиардера. Джефф Безос А также Ричард Брэнсон Короче говоря, запуски суборбитальных ракет, коснувшиеся края космоса.
В этом году Международная космическая станция уже приняла пару новичков в космос. а Российская актриса и режиссер провела на космической станции 12 дней. В октябре снять часть фильма, имеющего исторический прецедент.
Вы также можете узнать имя Маэдзава, которое впервые попало в заголовки международных новостей в 2018 году благодаря Объявление об отдельных планах полета на грядущем космическом корабле SpaceX под названием Starship на Луну уже в 2023 году, бок о бок Восемь художников, выбранных Маэдзавой. Эти планы все еще находятся в разработке, но он, очевидно, решил образно намочить ноги в среде космических путешествий, заказав эту миссию также на Международную космическую станцию, которая вращается всего в нескольких сотнях миль над Землей.
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Неясно, сколько Маэдзава, заработавший состояние на японском сайте электронной коммерции Zozotown, заплатил за эту работу. Компания Space Adventures, которая планировала полет Маэдзавы, а также туристические полеты на Международную космическую станцию ​​в 2000-х годах, отказалась сообщить эту цифру. Предыдущие полеты Space Adventures на Международную космическую станцию ​​стоили путешественникам от 20 до 40 миллионов долларов, признал президент компании Том Шелли в интервью CNN Business.

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Но, добавил он, текущие рыночные цены колеблются от 50 до 60 миллионов долларов.

«Это определенно десятки миллионов долларов», — сказал Шелли.

Шелли также отметила, что после долгого перерыва в Space Adventures произошли резкие изменения в осведомленности общественности о возможностях космических полетов.

«Когда мы делали это 10 или 15 лет назад … мало кто знал, что полет в космос в качестве обычного гражданина возможен», — сказал он. «Но сейчас — к 2021 году — на рынке уже наблюдается рост осведомленности, поэтому обсуждение будет другим».

Маэдзава и Хирано, оба новички в космических полетах, должны были пройти трехмесячный тренировочный режим перед полетом, и Маэдзава поделился отрывками из своих не всегда забавных опытов во время полета. Социальные медиа.

Но Шелли сказал, что обучение было менее интенсивным, чем некоторые из первых заданий.

«когда [millionaire] Денис Тито прилетел в 2001 году.Его обучение было очень долгим. «Я думаю, что прошло шесть месяцев или около того, — сказал он, — потому что на самом деле никто этого не делал раньше. За эти годы мы смогли немного сократить количество жира в результате тренировочных требований».

Маэдзава, Хирано и Мисоркин вернутся с Международной космической станции 19 декабря на борту той же капсулы «Союз», которая была первым этапом их путешествия. Если все пойдет по плану, они будут сброшены с парашютом в отдаленный район Казахстана, как это стандартная процедура для полета «Союза».

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