Японский миллиардер Юсаку Маэдзава летит в космос

Вместе с Маэдзавой в его 12-дневном путешествии на борту Международной космической станции ветеран российского космонавта Александр Мисуркин, который возглавит миссию, помощник Маэдзавы по производству, и видеооператор Юзу Хирано, снимут кадры, на которых модный магнат плывет по орбите. станция. .
Эта миссия демонстрирует радикальные преобразования, которые произошли в мировой космической отрасли за последнее десятилетие. Подобные космические туристические миссии случались и раньше — восемь аналогичных миссий богатых искателей острых ощущений были запущены на Международную космическую станцию в 2000-х годах, и все они были организованы на борту капсул «Союз» американской компанией Space Adventures. Но такие полеты были остановлены после того, как в 2011 году программа НАСА по космическим шаттлам прекратила свою деятельность, в результате чего российский космический корабль «Союз» стал единственным вариантом для перевозки даже профессиональных астронавтов на Международную космическую станцию.
Неясно, сколько Маэдзава, заработавший состояние на японском сайте электронной коммерции Zozotown, заплатил за эту работу. Компания Space Adventures, которая планировала полет Маэдзавы, а также туристические полеты на Международную космическую станцию в 2000-х годах, отказалась сообщить эту цифру. Предыдущие полеты Space Adventures на Международную космическую станцию стоили путешественникам от 20 до 40 миллионов долларов, признал президент компании Том Шелли в интервью CNN Business.
Но, добавил он, текущие рыночные цены колеблются от 50 до 60 миллионов долларов.
«Это определенно десятки миллионов долларов», — сказал Шелли.
Шелли также отметила, что после долгого перерыва в Space Adventures произошли резкие изменения в осведомленности общественности о возможностях космических полетов.
«Когда мы делали это 10 или 15 лет назад … мало кто знал, что полет в космос в качестве обычного гражданина возможен», — сказал он. «Но сейчас — к 2021 году — на рынке уже наблюдается рост осведомленности, поэтому обсуждение будет другим».
Но Шелли сказал, что обучение было менее интенсивным, чем некоторые из первых заданий.
Маэдзава, Хирано и Мисоркин вернутся с Международной космической станции 19 декабря на борту той же капсулы «Союз», которая была первым этапом их путешествия. Если все пойдет по плану, они будут сброшены с парашютом в отдаленный район Казахстана, как это стандартная процедура для полета «Союза».
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