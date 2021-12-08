Японский миллиардер Юсаку Маэдзава летит в космос

Вместе с Маэдзавой в его 12-дневном путешествии на борту Международной космической станции ветеран российского космонавта Александр Мисуркин, который возглавит миссию, помощник Маэдзавы по производству, и видеооператор Юзу Хирано, снимут кадры, на которых модный магнат плывет по орбите. станция. .

В недавнем интервью Маэдзава сказал: «Мне очень любопытно, как выглядит жизнь в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться этим со всем миром на моем канале YouTube». статус

Эта миссия демонстрирует радикальные преобразования, которые произошли в мировой космической отрасли за последнее десятилетие. Подобные космические туристические миссии случались и раньше — восемь аналогичных миссий богатых искателей острых ощущений были запущены на Международную космическую станцию ​​в 2000-х годах, и все они были организованы на борту капсул «Союз» американской компанией Space Adventures. Но такие полеты были остановлены после того, как в 2011 году программа НАСА по космическим шаттлам прекратила свою деятельность, в результате чего российский космический корабль «Союз» стал единственным вариантом для перевозки даже профессиональных астронавтов на Международную космическую станцию.