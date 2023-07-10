Японский морской ил рассказывает историю воздействия человека на сушу

Под морской водой в японском заливе Беппу лежат слои, казалось бы, ничем не примечательных отложений и ила, которые рассказывают историю о том, как люди радикально изменили мир вокруг себя.

Среди мест, которые следует классифицировать как «золотую вилку», это место свидетельствует о новой геологической эре, определяемой нашим видом: антропоцене.

Путь к соглашению о новой эпохе был долгим и спорным, поскольку ученые годами спорили о том, действительно ли эпоха голоцена, начавшаяся 11 700 лет назад, сменилась новым периодом, определяемым человеческим воздействием на Землю.

Ключом к их обсуждениям был выбор сайта, который четко документирует то, как мы изменили нашу окружающую среду, от загрязнения ее плутонием в результате ядерных испытаний до ее выбрасывания микропластиком.

Двенадцать участков по всему миру были предложены в качестве золотых шипов, включая торфяники в Польше, австралийские коралловые рифы и похожий на бассейн залив Беппу на юго-западе Японии.

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Мичинобу Куваэ, адъюнкт-профессор Центра морских экологических исследований Эхимэ, изучает этот район почти десять лет.

Он начал с исследования того, как изменение климата повлияло на популяции рыб, поскольку слои рыбьей чешуи, отложившиеся в отложениях залива, дали ключ к разгадке прошлого.

Это место только недавно начали рассматривать как возможное месторождение золота, учитывая множество «человеческих отпечатков пальцев, включая синтетические химические вещества и радионуклиды, обнаруженные в слоях отложений залива».

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Слои позволяют ученым определить «точную дату и уровень границ антропоцена и голоцена», сказал он AFP.

«Существуют самые разнообразные человеческие знаки».

Эта идеальная сохранность является результатом нескольких уникальных характеристик, объяснил Йосуке Ёкояма, профессор Института атмосферных и океанических исследований Токийского университета, который проанализировал образцы керна с этого места.

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Дно залива быстро уходит от береговой линии, сказал он AFP, создавая желоб, который улавливает материал в толще воды и «своего рода создает мисо-суп».

Вода может втекать, но двигаться только наружу на поверхности, а отсутствие кислорода означает, что нет организмов, которые могли бы нарушить или разрушить осадок.

Он добавил: «Это как бумкучен, булочка, стопка блинов, и вы можете пересчитать эти блины, чтобы узнать точный возраст».

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Чтобы объект считался золотым, он должен соответствовать нескольким условиям, в том числе предоставить записи как минимум за прошедшее столетие, а также определенные «антропогенные сигналы», такие как испытания ядерной бомбы, изменение экосистемы и индустриализация.

Он также должен предоставить полный архив за рассматриваемый период и маркеры, которые позволят ученым определить, какой слой представляет какой год.

Некоторые считают коралл хорошим кандидатом, потому что он растет слоями, как ствол дерева, и поглощает растворенные в воде элементы, в том числе следы ядерных испытаний.

Но он не может улавливать материалы, которые не растворяются в воде, такие как микропластик.

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Напротив, отложения залива Беппу захватывают все, от стока сельскохозяйственных удобрений до отложений исторических наводнений, зарегистрированных в официальных документах, а также рыбьей чешуи и пластика.

Однако, по словам Куваэ и Ёкоямы, наиболее убедительной особенностью являются сигнатуры серии испытаний ядерных бомб, проведенных в Тихом океане с 1946 по 1963 год.

В результате испытаний было получено глобально обнаруживаемое атмосферное излучение, а также прямые сигнатуры, которые были зарегистрированы в непосредственной близости от полигонов.

— Мы можем обнаружить и то, и другое, — сказал Ёкояма.

«Поскольку залив Беппу расположен ниже по течению… мы можем идентифицировать сигнатуры, характерные для определенных тестов».

Образцы керна, собранные в заливе Беппу, показали пики плутония, связанные с отдельными ядерными испытаниями, и совпали с аналогичными результатами для кораллов в близлежащем Исигаки.

Какой бы участок ни был выбран в качестве месторождения золота, ожидается, что залив Беппу и другие участки-кандидаты останутся важными ресурсами для понимания воздействия человека на землю.

Куэй надеется, что официальная классификация антропоцена послужит «тревожным звонком» для человечества.

«Ухудшение глобальной окружающей среды, включая глобальное потепление, быстро прогрессирует», — сказал он.

«Мы будем в состоянии, когда первоначальная безопасная территория, однажды потерянная, больше не может быть восстановлена».

сах / м ч / яд