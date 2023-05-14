Ярмарка российского образования 13 и 14 мая.

13-14 мая в Российском центре науки и культуры в городе пройдет Всеиндийская ярмарка российского образования 2023 с участием медицинских и инженерных вузов России.

Говоря о том, что Россия является предпочтительным выбором для студентов из Индии, которые хотят изучать медицину за рубежом, Авдеев Олег Николаевич, Генеральный консул, Генеральное консульство Российской Федерации в Ченнаи, сказал, что более 90% студентов, подающих заявку на обучение в России, получают программы мед.

Россия предлагает интересные возможности, современные технологии, комфортабельные кампусы и знакомит студентов с русской культурой и наследием. В настоящее время в России обучается около 20 000 индийских студентов, изучающих медицину.

Ежегодно около 6000 студентов едут в Россию для получения медицинского или технического образования. Он сказал, что большая часть студентов из Индии из Ченнаи, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Рави Чандран, управляющий директор Study Abroad Consultants, сказал, что были предприняты шаги для обеспечения безопасности индийских студентов в тамошних учебных заведениях, и на их образование не повлияла пандемия или какие-либо геополитические ситуации.

Для получения более подробной информации студенты могут позвонить по телефону 9282221221.