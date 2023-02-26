Ярослав Амосов, Братья Кличко и борцы за Украину | «Я думал только о защите своей страны» | Новости ММА

Год назад Россия начала крупнейшее вторжение в европейскую страну со времен Второй мировой войны. Многие украинские спортсмены сделали необычный выбор. оставить спорт и карьеру ради службы на передовой. Ярослав Амосов был одним из них.

Амософф, боец ​​​​смешанных единоборств, является чемпионом Bellator в полусреднем весе. Он должен был защищать свой титул против Майкла Пейджа, но уехал, чтобы остаться в Украине, когда разразилась война.

«Во-первых, я был немного шокирован, нам потребовалось несколько дней, чтобы понять, что происходит», — сказал Амосов. Скай Спорт.

Оглядываясь назад на некоторые из лучших моментов Амософфа в «Клетке»



«Как только мы узнали, что происходит со мной, моими друзьями и семьей, мы схватили наших жен, детей, пожилых людей и всех, кого мы могли встретить, и унесли их в безопасное место. Мы вывели их из зоны боевых действий, а затем вернули в бой. .

«В то время ты думал только о защите своей страны. Это было тогда и есть сейчас. Для меня это самое важное. Из всего этого я думал только о защите своей страны от этой явно жестокой оккупации, навязанной Россией.

«Я надеюсь, что это скоро закончится, и мы все сможем вернуться к нормальной жизни. Но по сей день все продолжается. Это еще не конец».

Амосова из Ирпеня, города, который до своего освобождения был центром нападения русских.

На самом деле он получил свой титульный пояс из своего дома, как только там прекратились бомбежки.

«Перед тем, как моя мать вышла из дома и убежала из города в безопасное место, я спрятал ремень. Очевидно, когда город был освобожден, два дня спустя, я сказал, что пойду домой и посмотрю, смогу ли я найти его», — вспоминает он.

«Я смотрел видео среди обломков, находил пояс, и это было здорово увидеть. Было здорово смотреть, и теперь этот пояс символичен и стал частью истории».

И впервые с начала войны Амосов вернется в строй в субботу в Дублине, чтобы сразиться с Логаном Сторли, который в его отсутствие стал временным чемпионом Bellator в полусреднем весе.

«Близкие мне люди, единственный способ вытащить меня из всей этой борьбы, они сказали: «Эй, у тебя есть шанс пойти и рассказать миру из первых рук, что здесь происходит», — сказал Амосов.

«Очевидно, что это очень важный бой. У вас есть два чемпиона, мы объединяем пояса. Особенно со всем, что происходит, было бы здорово выиграть этот бой и вернуть пояса моей родной стране и болельщикам».

Его мысли, конечно, все еще с Украиной.

«Война все еще продолжается, многие люди все еще умирают. Многие мои друзья все еще умирают. Я постоянно слышу новости. » он сказал.



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Амосов родом из Ирпеня и во время вторжения оставался на Украине.



«Но в то же время это также заставляет вас переоценить свою жизнь и то, что люди считают проблемой. Я смотрю на некоторых людей и то, что они считают проблемами, они не знают, в чем настоящие проблемы, поэтому я думаю, что это ставит многое на свои места».

Он добавил: «Прямо сейчас я сосредоточен на этом бою. Я хочу пройти через этот бой, а затем я не могу дождаться, чтобы вернуться. Я не могу дождаться, чтобы вернуться, чтобы увидеть свою семью и друзей и просто быть там, присутствовать, мы знаем, что есть много трудностей, не только в военных действиях, но и с нехваткой еды, малой энергией и отсутствием домов для людей.

«Это очень сложно. Это невероятно сложно. Потому что это продолжается до сих пор. Мирное гражданское население бомбят ни за что. Просто потому, что они хотят там жить. Они ничего не делают и никому не причиняют вреда, это просто люди, которые ходят на работу, они приходят из Действий. Внезапно в здание попадает бомба, и люди гибнут.

«Это не военные объекты, это гражданские цели безо всякой причины, и никто не в безопасности. Везде в этой стране они могут сбросить ракету, они могут сбросить бомбу. Они могут делать все, что хотят, и гражданские лица платят за это».

«Это очень сложно. С этим трудно смириться. Трудно понять, что может заставить человека сделать это с другим человеком, который ничего не сделал для них».



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Амосов теперь хочет представлять свою страну через свой вид спорта



Спортсмены из других видов единоборств также с нетерпением ждут возможности представлять Украину на мировой арене. Единый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик — выдающийся боксёр.

«Мне очень нравится то, что делает Александр Усик. Я думаю, что он распространяет правильный посыл в своих интервью, и его присутствие очень полезно для страны. Я думаю, что он проделал действительно хорошую работу», — сказал Амусов.

Другой пример — украинский боксер Сергей Богачук. Его мотив тот же, что и у Амосова.

«Он из Львова, и у него есть специальное разрешение на выезд из Украины, потому что он спортсмен мирового класса, чтобы возобновить боксерскую карьеру», — сказал его промоутер Том Леффлер. Скай Спорт. «Сергей Богачук просто хочет поддерживать осведомленность о том, что происходит там, в стране, и о той борьбе, которую они проходят ежедневно.

«Он был там буквально полгода во время войны. Его город был далеко от боевых действий. Но потом, когда Россия начала обстреливать ракетами, был нанесен удар по центру города, где находился торговый центр, и несколько человек погибло, еще больше пострадало». раненый.



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Чемпионы прошлого и настоящего в супертяжелом весе Владимир Кличко и Александр Усик защищают свои страны



«Это одна из тех непредсказуемых ситуаций с ракетными ударами, вы не знаете, что они собираются нацелить. Кажется, сейчас они атакуют инфраструктуру, но до этого были разбомбленные школы и больницы», — продолжил Леффлер. «Вы не представляете, через что проходят люди.

Богачук решил, раз его брат был в армии, что он возобновит боксерскую карьеру и таким образом будет бороться за свою страну.

«Он оставил свою семью, своего брата воевал в армии, свою мать там, и теперь у него есть стремление бороться за свою страну. Он не просто борется за свою карьеру, он борется за свою страну, и он борется за флаг Украины».

Леффлер работал с братьями Кличко во время их профессиональной боксерской карьеры. Бывшие чемпионы в супертяжелом весе сегодня главные фигуры украинского общества. Владимир Кличко является одним из главных сторонников мира в Украине, а Виталий Кличко возглавлял Киев в этот военный период.

Оба брата были политически активны и во время своей боксерской карьеры, начиная с их участия в Оранжевой революции, популярном протестном движении, которое изменило Украину.



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Виталий Кличко был мэром Киева во время этой войны (Associated Press)



«Виталий был одним из тех борцов, — сказал Леффлер, — и он сражался с кем угодно. Он никогда не отступал перед вызовом. Вы видите, через что он прошел со всей этой революцией там, в Киеве, там.»

«Он лучший человек, которого я знаю, чтобы руководить и мотивировать таких людей. Немыслимо, что сейчас у нас война в Восточной Европе».

Он продолжил: «Это действительно то, что, я думаю, никто не мог себе представить». «Все, что я слышал о том, что там происходит, просто невообразимо.

«Они заняли свое место в истории бокса с Виталием в Зале боксёрской славы и Владимиром в Зале славы. Теперь вести свою страну в совершенно другом бою — это то, к чему вы на самом деле не готовились.

«Вы можете практиковаться в боксе, вы можете делать все, чтобы победить на боксерском ринге, но затем, когда ваша страна подвергается вторжению, чтобы защитить свою страну, вы должны мотивировать людей такими, какие они есть, — это совершенно другое поле битвы».