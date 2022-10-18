Ястребы ЕС требуют новых санкций против России — Politico

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сталкивается с призывами стран ЕС ввести новый пакет санкций против России, которые она ужесточила, начав почти восьмимесячную войну с Украиной. Воздушные удары города и важнейшую инфраструктуру и бросая в бой новые войска.

По данным группы агрессивно настроенных стран, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, меры включают ограничение импорта продуктов сжиженного нефтяного газа и нацеливание на российские банки.

Восточное собрание считает, что у него достаточно импульса, чтобы начать работу над девятым пакетом санкций блока, сообщили POLITICO два дипломата ЕС.

Этот шаг был предпринят через две недели после того, как Европейский союз согласился на восьмой раунд санкций, которые установили потолок цен на экспорт российской нефти, что является частью более широких усилий, направленных на то, чтобы подорвать способность президента Владимира Путина финансировать агрессивную войну. Запрет на импорт сырой нефти вступит в силу в декабре, в то время как импорт угля уже прекращен, а поставки природного газа сильно пострадали — совсем недавно в результате таинственных подводных взрывов, которые вывели из строя экспортные газопроводы «Северный поток», проходящие через Балтийское море.

В столицах ЕС обеспокоены тем, что хотя украинские войска с опозданием восстановили позиции на востоке и юге страны, Киев проигрывает экономическую войну против своего более крупного восточного соседа, и это может вызвать волновой эффект на поле боя. По мере того, как Россия развертывает вновь мобилизованные войска и отправляет беспилотники иранского производства для нападения на города и электростанции, растут сомнения в том, что украинская экономика и люди смогут пережить наступающую зиму.

Президент Владимир Зеленский сообщил украинцам во вторник, что российские удары уничтожили 30 процентов украинских электростанций.

Призыв к «более сильным» санкциям

Движение к новым санкциям появилось после того, как министры иностранных дел обсудили войну России на Украине в Люксембурге в понедельник. Главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба он спросил Его коллеги из ЕС намерены ввести «более строгие» дополнительные санкции против России.

Страны направили первоначальное письмо в комиссию в пятницу и планируют направить обновленное предложение во вторник, сказал один из дипломатов. Согласно проекту письма, ввоз продуктов сжиженного нефтяного газа может привести к сокращению периода.

Ястребиные столицы ЕС хотят, чтобы больше банков были отрезаны от SWIFT, международной системы банковских переводов, и им запретили переводить банкноты в долларах США в Россию. В своем проекте письма эти страны обновили предложения, которые не были изменены в самом последнем пакете, принятом ранее в этом месяце, например, запрет на продажу европейской недвижимости россиянам или введение запрета на импорт российских алмазов.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил POLITICO, что ЕС должен сосредоточиться на энергетике, торговле и финансах. Он также приветствовал бы немедленный запрет на российский газ, заявив: «Европейские страны теперь имеют солидные запасы газа».

На встрече в понедельник несколько стран продемонстрировали готовность к подготовке нового пакета санкций, по словам двух других дипломатов ЕС, особенно после недавних ударов беспилотников по Украине. Обсуждались также такие меры, как дополнительные списки и решение проблемы ядерной энергетики, закрывающие лазейки и оказывающие давление на соседей, чтобы они соблюдали санкции ЕС, сказал дипломатический представитель.

Однако в ходе обсуждения не было упомянуто никаких конкретных сроков для предстоящего пакета. Другой дипломат из страны, не участвовавшей в составлении письма, предсказал, что рано или поздно наступит новый раунд санкций.

Стюарт Лау предоставил репортаж.