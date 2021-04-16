«Ястреб и Зимний солдат»: Кто такая Валентина Аллегра де Фонтен?

Предупреждение: эта статья содержит незначительные спойлеры к пятому эпизоду «Ястреб и зимний солдат».

Эпизод 5 «Ястреб и Зимний солдат» имел громкое имя из-за меньшей роли, которая явно могла иметь последствия в будущем.

Шум от внешнего вида гравировки

Грядущий дебют вызвал много шума. Как она писала для Deseret News, были сообщения, что А. Новый персонаж комиксов Marvel В этом эпизоде ​​появится тот, кто не видел ни одного из проектов кинематографической вселенной Marvel.

мне Слэш фильм«Удивительный персонаж – это не тот, кого мы видели в MCU раньше, и не тот, кто готов появиться в грядущем фильме».

Сообщается, что персонаж был продвинут как «существующий персонаж Marvel Comics, которого играет известный художник». Слэш фильм Отчеты.

Кто был камео Marvel?

Так что было удивительно видеть актрису Джулию Луи-Дрейфус, получившую премию «Эмми», в пятом эпизоде ​​«Ястреба и Зимнего солдата». Появился как Валентина Аллегра де Фонтен, Мультипликационный персонаж Marvel, связанный с Гидрой во вселенной Marvel.

Внешность у нее довольно короткая. Он появился после того, как Джон Уокер (Белый Рассел) был уволен из правительства США и приказал вернуть щит Капитана Америки. Валентина Она поворачивается к Уайту и говорит ему, что не верит в решение правительства удалить Уокера с поста Капитана Америки. Затем она дает ему карточку и просит принять ее звонок, когда она звонит. Уокер отмечает своему адвокату, что на карточке Валентины нет номера.

Эта надпись явно не просто вуаль. Его взгляд направлен на создание чего-то большего для будущего – остается неясным, будет ли он в этом шоу или нет.

Кто такая Валентина Аллегра де Фонтен?

Все эти подробности взяты из База данных фанатов Marvel.

Валентина У него меньшая роль в комиксах Marvel. Ее родители были членами Leviathan Group, в которую входили тайные агенты со всего мира. Так я стал агентом SHIELD, которого мы много раз видели в кинематографической вселенной Marvel. Ник Фьюри восхищался Валентиной, поэтому она быстро стала лидером организации.

Возмущенный и Валентина Собственно отношения вместе. Конечно, у них тоже были частые отношения. Вскоре, однако, Валентина стала лидером отряда слабаков, который состоял только из женщин.

Позже, Валентина Присоединяйтесь к Гидре – подпольной преступной организации, которая стремилась стереть с лица земли Соединенные Штаты – и даже ненадолго проработала в роли мадам Гидры. Мадам Гидра стала лидером группы. Но затем она отказалась от группы Гидры ради Левиафана, группы, в которой были ее родители.

Позже ее отправляют в тюрьму после того, как выясняется, что она – российский спящий агент, когда она была с ЩИТОМ и Гидрой.

Что ее внешность означает для Marvel?

На самом деле, не думаю, что появление Валентины в «Ястребе и Зимнем солдате» будет много значить. Бьюсь об заклад, что из-за истории комиксов Marvel она сыграет более значительную роль в грядущем фильме «Черная вдова», действие которого происходит после Капитана Америка: Гражданская война в России, когда Черная Вдова вернется домой. Было бы не так шокирующе, если бы Валентина хоть немного снялась в этом фильме, или если бы ее родители тоже были показаны в этом фильме.