«Ястреб и Зимний солдат»: Кто такая Валентина Аллегра де Фонтен?

Предупреждение: эта статья содержит незначительные спойлеры к пятому эпизоду «Ястреб и зимний солдат».
Эпизод 5 «Ястреб и Зимний солдат» имел громкое имя из-за меньшей роли, которая явно могла иметь последствия в будущем.
Шум от внешнего вида гравировки
Грядущий дебют вызвал много шума. Как она писала для Deseret News, были сообщения, что А. Новый персонаж комиксов Marvel В этом эпизоде появится тот, кто не видел ни одного из проектов кинематографической вселенной Marvel.
- мне Слэш фильм«Удивительный персонаж – это не тот, кого мы видели в MCU раньше, и не тот, кто готов появиться в грядущем фильме».
- Сообщается, что персонаж был продвинут как «существующий персонаж Marvel Comics, которого играет известный художник». Слэш фильм Отчеты.
Кто был камео Marvel?
Так что было удивительно видеть актрису Джулию Луи-Дрейфус, получившую премию «Эмми», в пятом эпизоде «Ястреба и Зимнего солдата». Появился как Валентина Аллегра де Фонтен, Мультипликационный персонаж Marvel, связанный с Гидрой во вселенной Marvel.
Внешность у нее довольно короткая. Он появился после того, как Джон Уокер (Белый Рассел) был уволен из правительства США и приказал вернуть щит Капитана Америки. Валентина Она поворачивается к Уайту и говорит ему, что не верит в решение правительства удалить Уокера с поста Капитана Америки. Затем она дает ему карточку и просит принять ее звонок, когда она звонит. Уокер отмечает своему адвокату, что на карточке Валентины нет номера.
Эта надпись явно не просто вуаль. Его взгляд направлен на создание чего-то большего для будущего – остается неясным, будет ли он в этом шоу или нет.
Кто такая Валентина Аллегра де Фонтен?
Все эти подробности взяты из База данных фанатов Marvel.
Валентина У него меньшая роль в комиксах Marvel. Ее родители были членами Leviathan Group, в которую входили тайные агенты со всего мира. Так я стал агентом SHIELD, которого мы много раз видели в кинематографической вселенной Marvel. Ник Фьюри восхищался Валентиной, поэтому она быстро стала лидером организации.
Возмущенный и Валентина Собственно отношения вместе. Конечно, у них тоже были частые отношения. Вскоре, однако, Валентина стала лидером отряда слабаков, который состоял только из женщин.
Позже, Валентина Присоединяйтесь к Гидре – подпольной преступной организации, которая стремилась стереть с лица земли Соединенные Штаты – и даже ненадолго проработала в роли мадам Гидры. Мадам Гидра стала лидером группы. Но затем она отказалась от группы Гидры ради Левиафана, группы, в которой были ее родители.
Позже ее отправляют в тюрьму после того, как выясняется, что она – российский спящий агент, когда она была с ЩИТОМ и Гидрой.
Что ее внешность означает для Marvel?
На самом деле, не думаю, что появление Валентины в «Ястребе и Зимнем солдате» будет много значить. Бьюсь об заклад, что из-за истории комиксов Marvel она сыграет более значительную роль в грядущем фильме «Черная вдова», действие которого происходит после Капитана Америка: Гражданская война в России, когда Черная Вдова вернется домой. Было бы не так шокирующе, если бы Валентина хоть немного снялась в этом фильме, или если бы ее родители тоже были показаны в этом фильме.