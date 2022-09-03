Яс и Газ — The New York Times

Субботняя головоломка — Это четвертая ежедневная сеть Дэвида Дастинфельда для The New York Times. Как и другие его загадки на пятницу и субботу, не относящиеся к теме, эти загадки приносят нам начало рассвета и духовной души. (Не заставила ли вас сегодняшняя игра слов сказать, что мы не можем? Что ж, Бумер.) Сюрпризов много, но жизнерадостный ум сойдет так же, как и человек, полный пустяков.
Хитрые подсказки
16 а. Мне очень нравился этот каламбур — «цифровая служба подачи документов?» — Я вовсе не против того, чтобы меня неправильно направили. Я сделала маникюр и почувствовала себя очень умной, но вход вдвойне роскошен; Во время MANI PEDI полируются четыре набора цифр.
29 а. Очевидно, что «давать сексуальную интерпретацию почти любой фразе» — это неряха. Таким образом, сила внушения заставила меня подумать об устрицах и заготовках в 32а, «как мидии или какие-то надписи», которые можно открыть паром. Наконец, в 34а фраза «Американская группа из шести отделений» относится к энергичным объятиям вооруженных сил США.
47а / 52а. Фермерские маленькие девочки могут быть среди жеребят, поддонов или жеребят, среди прочих; В данном случае мы ищем НЕТЕЛОК. Я думаю, что немного мрачно присоединяться к этой записи в «возможном ответе на вопрос» «Где говядина?». И он решил это дело.(Также он Деловая кампания Венди Кто ввел этот лозунг, который до сих пор узнают люди всех возрастов? Может люди вспомнят Уолтер Мондель лучше.)
2 д. Когда я прочитал эту подсказку, «каким-то образом временно вытолкнутую из спальни», я сразу же подумал о галстуке, свисающем с дверной ручки, подобно тому, как эта запись свисает с вершины головоломки и заканчивается буквой D в DIRTY- разум. Это заставило меня хихикнуть, как и SEXILED, представителя колледжа.
14 д. На другом, возможно, преднамеренном перекрестке эта запись Военное происхождение. «Постоянные члены» — это рядовые члены, что выходит за рамки вооруженных сил. «ранг» относится к стене солдат, стоящих бок о бок. «Витка» — это глубина солдат, стоящих друг за другом.
Заметки создателя
Я знаю, что решения часто бывают неверными из-за обилия имен в сети, но уверяю вас, что имена в этом кроссворде вполне целенаправленны. И лично мне. На самом деле, эта головоломка заполнена десятками, если не десятками имен пекарей, которые имеют реальное значение в моей жизни. Чтобы выделить лишь некоторые из них:
Шелби (1d) — имя моей сестры.
ДЭННИ (7D) — имя одного из моих старых друзей. Это также имя, данное людям, которые встречали меня однажды и лишь смутно помнят мое настоящее имя.
РАЙАН (45А) — имя моего лучшего друга в колледже.
SEXILED (2D), к сожалению, постоянно повторялось для меня в колледже.
Так же, как и мой СНОТИ (41D), меньше из-за каких-то забавных ситуаций и больше из-за моей крайней чувствительности к перхоти и пыльце.
ЭЛИ (39А) — так меня называли люди, которые однажды встречались со мной и не имели смутного представления о моем настоящем имени.
SIRI (24A) — это имя помощника по умолчанию на моем iPhone 13.
СЮЗАННА (18А) — это имя виртуального помощника в серо-голубом складном телефоне Nokia. Я все еще жду, когда она ответит на мои вопросы.
МАНИ ПЕДИ (16А) — мое рэп-имя.
RAP STAR (14A) — это имя, которое я использую при регистрации в маникюрных салонах.
А ZOOM MEETING (19D) — это имя, данное людям, которые никогда не встречались со мной. И Кто, видимо, не знает, как зовут.
Еще раз уверяю вас, что все это на 100 процентов реально, иначе меня зовут не Эль Сопливая Дастенфельд.
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