Яс и Газ — The New York Times

14 д. На другом, возможно, преднамеренном перекрестке эта запись Военное происхождение. «Постоянные члены» — это рядовые члены, что выходит за рамки вооруженных сил. «ранг» относится к стене солдат, стоящих бок о бок. «Витка» — это глубина солдат, стоящих друг за другом.

Я знаю, что решения часто бывают неверными из-за обилия имен в сети, но уверяю вас, что имена в этом кроссворде вполне целенаправленны. И лично мне. На самом деле, эта головоломка заполнена десятками, если не десятками имен пекарей, которые имеют реальное значение в моей жизни. Чтобы выделить лишь некоторые из них:

Шелби (1d) — имя моей сестры.

ДЭННИ (7D) — имя одного из моих старых друзей. Это также имя, данное людям, которые встречали меня однажды и лишь смутно помнят мое настоящее имя.

РАЙАН (45А) — имя моего лучшего друга в колледже.

SEXILED (2D), к сожалению, постоянно повторялось для меня в колледже.

Так же, как и мой СНОТИ (41D), меньше из-за каких-то забавных ситуаций и больше из-за моей крайней чувствительности к перхоти и пыльце.

ЭЛИ (39А) — так меня называли люди, которые однажды встречались со мной и не имели смутного представления о моем настоящем имени.

SIRI (24A) — это имя помощника по умолчанию на моем iPhone 13.

СЮЗАННА (18А) — это имя виртуального помощника в серо-голубом складном телефоне Nokia. Я все еще жду, когда она ответит на мои вопросы.

МАНИ ПЕДИ (16А) — мое рэп-имя.

RAP STAR (14A) — это имя, которое я использую при регистрации в маникюрных салонах.

А ZOOM MEETING (19D) — это имя, данное людям, которые никогда не встречались со мной. И Кто, видимо, не знает, как зовут.

Еще раз уверяю вас, что все это на 100 процентов реально, иначе меня зовут не Эль Сопливая Дастенфельд.