Яхта богатых российских олигархов пришвартовалась в святилище Дубая

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты (AP). Человек, считающийся самым богатым правителем России, которого засняли за игрой в хоккей с президентом Владимиром Путиным, присоединяется к растущему списку тех, кто перемещает или отправляет свои ценные активы в Дубай. Запад ужесточает масштабную программу санкций в отношении российской экономики.

Владимир Потанин, глава крупнейшего в мире производителя рафинированного никеля и палладия, может пока не попасть под санкции США или Европы; Эксперты говорят, что такие санкции могут нарушить рынки полезных ископаемых и потенциально нарушить цепочки поставок. По данным Forbes, как крупнейший акционер горнодобывающей компании «Норникель», Потанин до войны с Украиной имел личное состояние в размере 30,6 млрд долларов.

Но, как и растущее число российских олигархов, занесенных в черный список, он, похоже, принял меры предосторожности, чтобы перевезти свою роскошную яхту стоимостью 300 миллионов долларов в убежище в Дубае, в объединенных Арабских Эмиратах, являющихся союзниками США.

Она называется Nirvana, и элегантная 88-метровая суперяхта со стеклянным лифтом, тренажерным залом, джакузи, 3D-кинотеатром и двумя экзотическими террариумами с рептилиями выделяется даже в гавани, полной сверкающих плавучих особняков.

Гигантский корабль голландского производства с темно-синим корпусом пришвартовался во вторник под флагом Каймановых островов, когда репортеры Ассошиэйтед Пресс заметили корабль в порту Рашид в Дубае — в поле зрения российского парламентария Андрея Скоча, который стоит 156 миллионов долларов. .

Представители Потанина не сразу ответили на запрос о комментариях.

Прибытие принадлежащих России роскошных лайнеров в Дубай стало главным символом нежелания ОАЭ противостоять войне Москвы с Украиной. введение западных санкций. Финансовый центр превратился в одну из тех стран, где русские все еще могут летать прямо, и стал процветающим центром для российских богатых, отчасти из-за своей репутации страны, принимающей деньги отовсюду — как законные, так и сомнительные. .

«Они не пытались скрыть тот факт, что принимают самих олигархов и их яхты», — сказала Джулия Фридлендер, бывший старший политический советник по Европе в Управлении по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Министерства финансов США. Когда дело доходит до принятия какой-либо стороны в конфликте, это не в их политических интересах. Они хотят сохранить доступ к деньгам со всего мира».

Министерство иностранных дел ОАЭ не сразу ответило на запрос о комментариях.

Позиция Эмиратов усилила напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, которые пытались оказать давление на своего союзника в Персидском заливе, чтобы помочь бороться с уклонением России от санкций. Заместитель министра финансов Вали Адемо, один из ключевых координаторов США по стратегии санкций в отношении России, на прошлой неделе посетил ОАЭ, чтобы выразить озабоченность США по поводу российских финансовых потоков и потребовать повышения бдительности.

Однако нет никаких признаков того, что президент Джо Байден введет вторичные санкции, оставив Вашингтону несколько точек давления.

По мере того, как война Москвы против Украины продолжается, западные экономические санкции усиливаются в попытке заставить Путина изменить курс. Европейский союз приобрел предметы искусства, яхты и недвижимость на миллиарды долларов. Великобритания, Фиджи, Италия, Испания и другие страны конфисковали яхты олигархов . США захватили корабли и самолеты.

Однако некоторые известные олигархи сбежали из черного списка благодаря своим стратегическим активам. Хотя Потанин подвергался санкциям Канады и Австралии за свои тесные связи с Кремлем, его репутация «никелевого короля» до сих пор мешала ему.

«У нас острая нехватка полезных ископаемых, и мы не знаем, куда идут эти цепочки поставок, поэтому вы должны спросить, не усугубит ли их наказание?» — сказал Фридлендер. «Это серьезные соображения».