Яхта российского миллиардера Dilbar, захваченная Германией

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Судостроитель позади Самая большая яхта в мире по тоннажу Он описывает его как «одну из самых сложных и сложных яхт, когда-либо созданных», с «пространствами для отдыха и развлечений, которых никогда раньше не было» на таком судне, и с использованием «редких и эксклюзивных роскошных материалов». Он имеет две вертолетные площадки и самый большой в мире бассейн для яхт и может вместить 36 гостей и 96 сотрудников. А на этой неделе он был задержан властями Германии за связи с российским олигархом.

Федеральная полиция Германии Она сказала Во вторник «путем обширных расследований, несмотря на сокрытие за границей» установлено, что яхта принадлежит Гульбахор Исмаиловой, сестре российского миллиардера Алишера Усманова.

После того, как полиция в Брюсселе подтвердила, что владелец судна был наказан, роскошная яхта Dilbar, названная в честь матери Усманова, согласно Министерству финансов США, была конфискована. Он работает ручка В порту Гамбурга, Германия.

Между тем, на Фиджи полиция, как сообщается, расследует гигантскую яхту, предположительно принадлежащую российскому олигарху Сулейману Каримову, которая на этой неделе пришвартовалась в тихоокеанском островном государстве.

Яхта Дилбара, забронированная в Германии и зарегистрированная на Каймановых островах, по данным Министерства финансов, стоит от 600 до 735 миллионов долларов, а ежегодные эксплуатационные расходы оцениваются в 60 миллионов долларов.

Есть яхты большей длины. Но при весе 15 917 тонн Dilbar является самой большой яхтой в мире по внутреннему объему, По словам судостроителя Люрссена, который Продвигает «Его классический вид с тонким корпусом цвета слоновой кости и бронзовыми акцентами».

Усманов, как известно, близок к [Russian President Vladimir] Путина и Дмитрия Медведева, заместителя главы Совета безопасности России и бывшего президента и премьер-министра России», — заявили в Минфине, заявив, что его отношения с Кремлем «обогащают его и позволяют ему вести роскошный образ жизни». READ Как трое российских подростков и партнеров по тренировкам стали лучшими фигуристами мира?

В первые дни вторжения президент Байден предупредил российского олигарха: «Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты».

Погоня США за состояниями крупных российских олигархов сталкивается с препятствиями за рубежом

США Она сказала 3 марта на Усманова были наложены санкции, заявив, что он был среди «основной элиты», которая позволила Путину вести войну с Украиной. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе установили в отчете по установлению фактов, опубликованном в среду, что Россия нарушила международное гуманитарное право, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам во время своего вторжения в Украину. США и другие страны обвиняют Россию в совершении там военных преступлений, а Байден заявил во вторник, что Путин совершает «геноцид» на Украине.

68-летний Усманов занимает 86-е место в списке самых богатых людей мира, его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Индекс миллиардеров Bloomberg. Министерство финансов заявило, что он владеет «огромными активами во многих секторах» российской экономики и на международном уровне, включая 49-процентную долю в USM, холдинговой компании, которая, по данным Bloomberg, контролирует крупнейшего производителя железной руды в России.

Представитель Усманова не был немедленно доступен, и Объединенная Федерация не сразу ответила на запрос о комментариях.

В случае с Фиджи сотрудник Центра управления и контроля национальной полиции Рассказывать Агентство Reuters сообщило, что капитана корабля, прибывшего во вторник, допрашивают о том, как он прибыл на Фиджи без таможенного оформления.

Каримов попал под санкции США, Великобритании и Европейского Союза, но вопросы о праве собственности на роскошное судно остаются. Полиция конфисковала роскошную яхту Amadea длиной 348 футов и стоимостью 325 миллионов долларов. в соответствии с В Сидней Морнинг Геральд. READ Кинофестиваль в Глазго объясняет бойкот России - The Hollywood Reporter

Посольство США в Суве Рассказывать The Fiji Times заявила, что «сотрудничает с властями Фиджи по этому вопросу» и «привержена поиску и аресту активов олигарха, который поддерживал жестокую и неоправданную войну, которую Российская Федерация ведет против Украины».