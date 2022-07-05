«Я боюсь остаться здесь навсегда»

Бритни Грейнер Она обратилась к президенту Джо Байдену в письме, отправленном в Белый дом через ее представителей, в котором говорилось, что она опасается, что никогда не вернется домой, и попросила его «никогда не забывать меня и других американских заключенных».

Агент Гринер Линдси Кагава Колас сообщила, что письмо было доставлено в понедельник. Большая часть содержания письма, адресованного президенту Байдену, остается засекреченной, хотя представители Гринера поделились несколькими строками рукописной записки.

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″…Когда я сижу здесь, в русской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки или каких-либо достижений, мне страшно остаться здесь навсегда», — писал Грейнер.

«Четвертого июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, который был ветераном войны во Вьетнаме», — добавил Центр Меркурия Феникса. «Мне больно думать о том, как я обычно праздную этот день, потому что в этом году свобода означает для меня нечто совершенно другое».

Двукратный олимпийский чемпион в разгар опыта в Россия Это началось на прошлой неделе после того, как 17 февраля ее арестовали за хранение масла каннабиса, когда она возвращалась играть за свою российскую команду. Суд возобновится в четверг.

Оправданы менее 1% фигурантов уголовных дел в России, и, в отличие от судов США, оправдательные приговоры могут быть признаны недействительными.

Совет национальной безопасности Белого дома подтвердил, что Белый дом получил письмо Грейнера.

«Мы считаем, что Российская Федерация несправедливо удерживает Бритни Грейнер», — заявила в понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Адриан Уотсон. Президент Байден четко заявил о необходимости освободить всех американских граждан, которые находятся в заложниках или несправедливо удерживаются за границей, включая Бритни Грейнер. Правительство США продолжает активно работать, используя все доступные средства, чтобы вернуть ее домой».

История продолжается

В своей речи Грейнер умолял Байдена использовать свои силы, чтобы обеспечить ее возвращение.

«Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть нас домой. Я впервые проголосовал в 2020 году и проголосовал за вас. Я вам доверяю. Я скучаю по своей жене!», — сказал Грейнер. Я скучаю по семье! Я скучаю по своим товарищам по команде! Меня убивает то, что они сейчас так сильно страдают. Я благодарен за все, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой».

Гринер могла время от времени общаться с семьей, друзьями и игроками WNBA через учетную запись электронной почты, созданную ее агентом. Электронные письма распечатываются и доставляются Гринер партиями ее адвокатом после того, как они проверяются российскими властями. Как только адвокаты вернутся в свои офисы, они отсканируют все ответы Гринер и отправят их в Соединенные Штаты для передачи.

По словам представителей администрации Байдена, она должна была позвонить жене в годовщину свадьбы, но не смогла из-за «досадной ошибки».

Сторонники Гринера поощряли обмен пленными, подобный тому, который произошел в апреле, когда ветеран морской пехоты Тревор Рид был обменян на российского летчика, осужденного за торговлю наркотиками. В мае Государственный департамент классифицировал ее как несправедливо задержанную, и она передала свое дело под надзор специального посланника президента по делам заложников, который фактически является главным правительственным переговорщиком по заложникам.

Грейнер — не единственный американец, несправедливо задержанный в России. Пол Уилан, бывший директор военно-морского флота и сил безопасности, отбывает 16-летний срок за шпионаж.

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