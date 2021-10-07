“ Я был идиотом ” – Алонсо критикует трактовку в F1 теории российского GP

Две недели назад в Сочи прошел насыщенный событиями Гран-при России. Пока многие говорили о 100-й победе Льюиса Хэмилтона в Формуле 1, они упустили ход, сделанный Фернандо Алонсо на первом круге гонки.

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Перед тем, как присоединиться к группе, альпинист выехал на второй участок трассы. Его не расследовало FIA, но он дал прямой ответ, когда его спросили об этом перед турецким врачом.

Фернандо Алонсо резко ответил о своем переезде на Гран-при России

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Когда в Сочи загорелся зеленый свет, Алонсо выложился на пределе возможностей. Однако вместо того, чтобы добиться успеха во втором повороте, он направился в зону стока и снова присоединился к группе гонщиков. Его не расследовали, но он хотел подтвердить свою теорию.

Как процитировано из автоспортАлонсо сказал: Смотрите вопросы здесь, в Стамбуле. [It was] Просто чтобы подтвердить, что когда я что-то делаю, у них другое поведение и другое влияние на следующее событие “.

«Так что теперь, возможно, они меняют зону второго тура на первом круге в первой паре поворотов. Я был идиотом на трассе большую часть чемпионата, когда меня обгоняли на асфальте несколько человек в первых двух гонках. ”

“Даже в Австрии я помню Австрию 1 и Австрию 2, и ничего не произошло. Не было вопросов по поводу следующей гонки. Теперь, после Сочи, есть вопрос. Это подтверждение”, – заключил Алонсо.

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Шанс на спасение в Стамбуле для Алонсо?

В последней гонке в России двукратный чемпион мира финишировал шестым. Теперь в эти выходные открывается еще одна возможность – Гран-при Турции.

Испанец надеется на лучший результат для сборной Франции, чем Сочи. Алонсо протестирует трассу на тренировках в пятницу и надеется получить достаточно данных, которые помогут им в гонке.

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Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – 26 сентября 2021 г. Фернандо Алонсо в Альпах во время гонки – REUTERS / Антон Ваганов

Чего вы ждете от Алонсо, когда он готовится прогуляться по Истанбул-парку в воскресенье? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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