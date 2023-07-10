«Я был не очень успешен» — звезда российского тенниса Даниил Медведев выражает большое разочарование после возможных новостей в середине корта о четвертьфинальном матче Уимблдона

Даниил Медведев мечтал на этот раз о турнире мечты на Уимблдоне. Чемпион US Open 2021 года показывает потрясающий теннис и пока проиграл только один сет. Сейчас он в четвертьфинале, выглядит очень опасно и является одним из фаворитов на победу в турнире. Он еще ни разу не доходил до четвертьфинала Уимблдона, и это его первый раз, ему нечего терять. Однако, по его словам, его 100% винрейт полностью зависит от организаторов!

На данный момент он выглядит человеком с миссией, и он определенно полон решимости доказать, что его сомневающиеся ошибаются. Медведев известен своим чувством юмора. Это, безусловно, было видно из его послематчевого интервью на корте.

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Медведеву есть что добавить в спорт. Он жизнерадостная личность со спортивным характером. Он снова разоблачил это, сказав, что не хочет играть в центре поля, потому что у него нет воспоминаний об успехах там. Весь его успех на Уимблдоне пришелся на первый корт. Но правда в том, что за все эти годы он так и не вышел в четвертьфинал из-за игры на центральном корте.

На официальном твиттере фаната тенниса размещен твит с выдержкой из интервью Медведева: «Дело в том, что это, вероятно, 5-й или 6-й Уимблдон. Я не очень успешен. Но я не проиграл на этом корте. Мне плохо, потому что QF, вероятно, будет играть на центральном корте. Я продолжаю ходить сюда? Мне это нравится». .

Медведев — один из лучших исполнителей ATP Tour и один из самых веселых парней за микрофоном. Но теперь, когда турнир подходит к концу, для Медведева все становится серьезно.

Может ли Медведев на самом деле выигрывать трофеи?

Медведев обладает всеми навыками в мире, чтобы стать чемпионом Большого шлема. И он уже доказал это, выиграв US Open 2021. Но на грунте и траве он чувствует себя не так комфортно, как на кортах с твердым покрытием, где он чувствует себя с легкостью. Некоторые проблемы вызывают непостоянный отскок мяча и попадание в сетку. Но с годами он хорошо адаптировался к траве.

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Но для этого ему нужно исправить все свои технические несоответствия. Выход в четвертьфинал здесь впервые сам по себе даст ему столь необходимый заряд уверенности и поддержки, чтобы он мог глубже участвовать в турнирах и, возможно, выиграть титул. Хотя Карлос Алькарас и Новак Джокович являются фаворитами, такой необузданный талант, как Медведев, нельзя недооценивать, даже несмотря на то, что газон является одним из его наименее любимых покрытий. Так или иначе, прежде чем думать о будущем, он собирался сосредоточиться на матче с Кристофером Юбэнксом, который потряс теннисный мир, огорчив Стефаноса Циципаса.

Центральный корт или корт № 1, четвертьфинальный матч между Медведевым и Юбэнком будет матчем высокого качества, поскольку оба мужчины попытаются выйти в свой первый полуфинал Уимблдона.

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