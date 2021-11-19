Я все время плакала: Серена теряет сознание из-за смерти сестры

Серена Уильямс о разговоре за красным столом Уилла Смита. фотографии / facebook / redtabletalk

Серена Уильямс вытерла слезы в редком интервью, в котором рассказала об убийстве своей сестры Итонде.

40-летняя девушка появилась на Red Table Talk Уилла Смита, который транслировался на Facebook в рамках рекламного тура для ее нового фильма Biopic, посвященного знаменитой истории семьи Уильямс.

Король Ричард показывает, как Серена и ее сестра Венера с очень скромного начала превратились в величайших игроков в истории спорта.

Настоящая звезда фильма — отец Ричард, которого Смит изображает как причудливого и требовательного тренера, который помог своим дочерям стать чемпионами, выиграв в общей сложности 30 титулов Большого шлема в одиночном разряде.

В фильме также изображена самая шокирующая глава семьи — убийство старшей сестры Серены и Венеры Итона Прайса в 2003 году в возрасте 31 года.

Ее застрелили, когда она сидела в машине со своим женихом в печально известном районе Комптон в Лос-Анджелесе.

Роберт Максфилд, осужденный в 2006 году за убийство 2003 года, был освобожден из тюрьмы в 2018 году.

Серена Уильямс о разговоре за красным столом Уилла Смита. фотографии / facebook / redtabletalk

Семья, в том числе мать Орасин и сестры Линдрия и Эша Прайс, были взволнованы во время интервью со Смитом, когда она рассказала о том, как история Итонде была рассказана в фильме.

Якобы в то время как Йетунд был ранен в затылок, когда Максфилд открыл огонь из штурмовой винтовки вскоре после полуночи 14 сентября, когда Уитаунд сидела и разговаривала со своим парнем в внедорожнике, припаркованном перед домом с трещинами, который охраняли члены организации. Банда Саутсайд Комптон Крипс.

Серена не смогла выразить свои чувства словами во время интервью, и было замечено, что она вытирала слезы.

«О, мне кажется, я все время плакала», — сказала она о фильме.

«Когда я снимался в кино, я просто — лично, только начинал, вроде — я имею в виду, до сих пор».

Орасин признал, что эту главу семья не хотела вспоминать.

«Думаю, это был тихий момент», — сказала она.

«Потому что мы знаем, на что это было похоже, а потом … это было просто то, что вы как бы пытались вложить в глубину своего разума, что вы не хотите вспоминать».

Серена, также в интервью Red Table Talk, коснулась некоторых других сложных моментов в своей карьере, включая печально известный спор об Индиан-Уэллсе 2001 года.

Она сказала, что до сих пор борется с «психическим беспокойством» из-за того, что снялась в главной роли 20 лет назад, сообщает New York Post.

Российская теннисистка Елена Дементьева обвинила отца Серены Ричарда в договорных матчах между Сереной и ее сестрой Венерой. Обвинения были усилены, когда Венера отказалась от своего полуфинального матча против Серены из-за травмы колена, всего за несколько минут до того, как он должен был начаться. Затем Серена победила Ким Клиджстерс в финале.

Серену встретили свистом и насмешками в толпе, когда она вышла на корт в Indian Wells Tennis Garden для матча с Clijsters.

«Даже когда я вернулся через 14 лет, это было так больно», — сказала Серена о своем возвращении в 2015 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе — одно из самых важных событий каждого сезона с твердым покрытием, в котором обычно принимают участие лучшие игроки.

«Поговорим о посттравматическом стрессе и психическом беспокойстве. Я помню, как сидел в ванной и думал:« Подожди, я не вернусь »». Я не думаю, что должен это делать. Что, если они снова начнут свистеть? «Мне было очень тяжело», — сказала Серена.

Серену встретили громкими приветствиями и аплодисментами, когда она вернулась на корт в Индиан-Уэллсе. Это было эмоциональное зрелище от фанатов до разрыва с легендой тенниса.

Серена и Венера — исполнительные продюсеры кинопроекта «Король Ричард».