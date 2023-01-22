Я выбрал T&T после русской миссии | Местное действие

Новому главе bpTT Дэвиду Кэмпбеллу задают два вопроса: каково работать в России и встречался ли он с ее президентом Владимиром Путиным?

«Россия сейчас всех очень интересует, не так ли?» уведомление.

За свою 38-летнюю карьеру в BP он дважды работал в России: с 2003 по 2007 год в качестве старшего члена руководящей группы по добыче и добыче в ТНК-ВР, совместном предприятии 50/50 между «Роснефтью» и BP. Второй срок был с 2014 года по февраль 2022 года в качестве президента BP Россия, ответственного за управление 19,75% акций государственной интегрированной энергетической компании «Роснефть».

В то время он познакомился с Путиным, и четверо его детей часть своего детства прожили в России.

«Мы были привержены государству и бизнесу», — сказал Кэмпбелл.

Но из-за глобальных санкций, введенных после вторжения Путина в Украину, BP решила отказаться от своей доли в «Роснефти», в результате чего пострадала в размере 24,4 миллиарда долларов.

«Очевидно, что работа в России закончилась намного раньше, чем мне хотелось бы, по понятным всем причинам. Мы четко изложили позицию BP в отношении наших инвестиций в Россию. Поэтому мы уехали из страны и отозвали весь наш иностранный персонал, включая меня, — вспоминал он в интервью Virtual в прошлый четверг.

«Все время, что я был в России, последние восемь лет, мы работали или подвергались санкциям из-за ситуации в Крыму и ситуации на Донбассе. Мы привыкли к такому уровню контроля и работы с ним в фон.

«Компания по-прежнему была привержена бизнесу на протяжении всего этого. Но когда произошли эти последние события, компания приняла совсем другое решение, которое я поддержал, и мы пошли другим путем. Но мы не были к этому готовы», — добавил он. .

Компания подбирала и переводила сотрудников, и Кэмпбелл выбрал T&T в качестве следующей остановки в своей глобальной карьере, которая включала работу на Аляске, в Мексике, Ираке и в Северном море.

Прошло три месяца с момента его назначения, и за это время он стал свидетелем завершения многолетних переговоров о реструктуризации акций Atlantic LNG, подписания Соглашения о покупке электроэнергии (PPA) между Комиссией по электроэнергии Тринидада и Тобаго (T&TEC) и партнерами по консорциуму. (bpTT и Shell T&T и Lightsource BP) о первом в стране крупномасштабном проекте солнечной фотоэлектрической энергии, а также объявила о том, что разработка Cassia C, ее первая морская напорная платформа и крупнейший морской объект, благополучно доставлена ​​с первым газом.

За это он воздал должное работе, проделанной его предшественницей Клэр Фитцпатрик, и сказал, что она дала ему лучшее исполнение в его карьере.

Рад видеть мир

На вопрос, был ли выбор в T&T, он ответил: «О, у вас всегда есть выбор. Конечно, вы можете сказать «нет», но мне очень хотелось приехать».

Выросший в Инвернессе, Шотландия, его родители владели отелем типа «постель и завтрак», что давало ему возможность встречаться с посетителями со всего мира, которые останавливались в их доме.

«Я присоединился к BP, чтобы увидеть мир», — рассмеялся он.

Он сказал, что, хотя он знал о T&T, он никогда раньше не был на Карибах. Через два дня после приземления здесь он был в банярде BB Renegade’s Banyard на Шарлотт-стрит, Порт-оф-Спейн.

«Было здорово увидеть сопоставление культуры и бизнеса, и музыка тоже была великолепной. В России мне тоже очень понравилась культура. Сейчас я видел много концертов. люблю его, и мне нравится стальной пояс и здешняя культура».

Он осторожен, чтобы не сравнивать.

Но я не хочу, чтобы люди думали, что один лучше другого. Они просто разные. Совершенно разные и одинаково прекрасные».

«Меня всегда интересовали другие культуры. Приехав из маленькой страны, я хотел расширить свой кругозор. Но, во-вторых, я также хотел работать над вещами, которые имеют значение. Инвернесс, а затем посещая Абердинский университет, я был окружен новой отраслью, растущей в Северной Шотландии, которая привлекала иностранцев в регион.

«Но мне нравится тот факт, что эта отрасль важна для мира и продолжает иметь значение, так что это имеет значение», — сказал он.

глубокая вода и

Удаление углерода

Срок полномочий Кэмпбелла станет важным поворотным моментом в бурении энергетических скважин в T&T, потому что он хочет продвигать более глубокие воды и декарбонизацию.

«Что мы хотим сделать, так это сыграть свою роль в открытии энергетического будущего Тринидада. И что это значит? Что ж, одним из важных пунктов в билете является глубокая вода», — сказал он.

Он отметил, что, хотя более глубокие воды дороже и опаснее, T&T имеет очень хорошие геологические позиции.

Он указал на открытие Calypso, в котором BPTT владеет 30% акций Woodside.

«Я хочу попробовать работать с нашими партнерами, Woodside в Calypso, над этим проектом, а затем работать с правительством над обсуждением условий по глубоководным блокам, которые мы подписали с нашим партнером Shell, и согласованием условий, которые были бы приемлемыми для нас. нас.

«Теперь, конечно, всегда есть конкуренция. Есть и другие места, которые мы можем исследовать в мире. Но мы знаем Тринидад, мы любим Тринидад, и я уверен, что мы можем договориться на условиях, которые означают, что мы доведем дело до конца. Это означает, что мы действительно может увеличить наше производство в bpTT.

«Текущая добыча в бассейне Колумбуса действительно важна, поскольку важно, чтобы мы компенсировали естественную деградацию по мере истощения наших резервуаров. Таким образом, эти небольшие бассейны действительно важны для компенсации этого снижения. Кроме того, у нас есть потенциальные месторождения за границей и у нас есть глубокая вода, и я хочу попытаться действительно ускорить ее строительство», — сказал он.

Он сказал, что сейсмические технологии изменили правила игры.

«Это огромный стимул для Тринидада, потому что геология настолько сложна. Она настолько раздроблена. И землетрясения за мою карьеру сильно изменились. водах и столь же сложных районах в других частях мира». Два года назад этого не было.

Кроме того, есть дублирование более крупной цели BP по экологизации с bpTT.

«Я хочу взглянуть на новую цель BP и посмотреть, можем ли мы сделать больше на Тринидаде, чтобы внести свой вклад в достижение этой цели. Project Solar, убедитесь, что это работает.

Мы можем сделать еще больше. Можем ли мы сыграть роль в некоторых из этих других вещей, можем ли мы доставить больше газа в Атлантику, потому что мир нуждается в этом газе, и у нас здесь, в Тринидаде, есть действующий завод, где другие люди строят заводы, и поэтому у нас есть преимущество. Но речь идет о том, чтобы играть нашу роль ведущей компании страны, чтобы высвободить энергетические ресурсы страны на благо страны, BP и даже всего мира».

Он отметил, что даже в России регулярно менял место работы.

«Думаю, это один из способов набраться опыта. Но последняя работа в России длилась восемь лет, так что вы этого не совсем понимаете. Но я надеюсь, что пробыл здесь достаточно долго, чтобы что-то изменить и по-настоящему насладиться страной».

По мере того, как BP озеленяет мир, Кэмпбелл предполагает, что страны примут энергетическое меню, которое даст им выбор.

И отметил, что в странах есть «нюанс» — сейчас безопасность поставок ценится не меньше, чем «зеленый переход».

В то время как стремление к возобновляемым источникам энергии ускоряется, Кэмпбелл сказал: «Я думаю, что отказ от единственного источника также является важной тенденцией, которую мы наблюдаем».

По его словам, важно, чтобы было понимание того, что BP не является полностью «зеленой» компанией, поскольку «это просто невозможно с того места, где мы находимся. И на самом деле наш углеводородный бизнес является очень, очень важной частью этого процесса, который окупится». много таких».

И это очень, очень важная часть обеспечения поставок».