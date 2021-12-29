Я держу тебя за руку: драма русского драматурга выходит на сцену

Спектакль российского драматурга Антона Чехова «Я держу тебя за руки» выйдет на сцену выше в районе Чжухуэй в марте и апреле.

Спектакль представляет собой перевод произведений Кэрол Рокамура, сделанный Стэном Лэем. Рокамура — американский исследователь и исследователь Чехова.

Спектакль «Я беру тебя за руку» — это пьеса, предложенная Чеховым любовными посланиями и его женой Ольгой Неппер, ведущей российской актрисой МХАТ. История спектакля начинается с обсуждения их писем между актером и актрисой, которая, читая их письма, естественно становится Чеховым и Неппером.

Ти Юнг

Впервые российская пара познакомилась во время репетиции спектакля 1898 года по пьесе Чехова «Чайка», в котором Неппер сыграл Аркадину. Книппер был одним из немногих, кто понимал текст. Вскоре они стали близкими друзьями и полюбили друг друга.

Однако, в отличие от обычных влюбленных, у них были отношения на расстоянии. Чехов уехал из Москвы на юг, в Ялту, чтобы поправить здоровье, а Ниппер пришлось надолго остаться в Москве, чтобы выступать и гастролировать по своей театральной карьере.

Они общались через сообщения, наполненные эмоциональной тоской друг по другу, а также их преданностью театральному искусству. Они подписывали свои письма: «Держу тебя за руку …»

Пара была жената с 1901 года до смерти Чехова в 1904 году.

Спектакль, содержащий около 800 любовных писем, прослеживает их историю от их первой встречи до ночи смерти Чехова, хотя она длилась всего шесть лет.

«Не нужно быть русским, чтобы понять их историю, — сказал Рукамура. «Он человек, он универсален, он выходит за рамки национальности, расы и религии. Вы будете отмечать их счастливые моменты, и вы будете страдать вместе с ними в их печалях».

Режиссер Лай, звезды сцены Чжао Сяосу и Хуан Шэнъи.

Чехов — один из любимых писателей Лэя.

«Чехов — мой учитель, — сказал Лай. — Он преподает мне не только уроки жизни, но и драматическое искусство».

Рассматривая русского как свою родственную душу, Лай говорил о глубоком влиянии Чехова на его карьеру за последние 30 лет. Лэй считает, что кажущиеся обычными сюжеты чеховских пьес — это возвращение к сути жизни.

После дебюта в Шанхае спектакль отправится в тур по всей стране в апреле в Пекине, Шэньчжэне, Сямыне, Сиане и Ханчжоу.

Информация о производительности:

Даты: 25 марта — 5 апреля.

Билеты: 180-1080 юаней

Телефон: 6355 8889

Место проведения: Театр наверху

Адрес: 5 / F, 1111 Zhaojiabang Rd.