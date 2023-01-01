Я должен закончить свою спортивную карьеру

участник UFC в легком весе Дамир Исмагулов Он говорит, что закончил сражаться.

в Поделиться в Instagram В воскресенье Исмагулов (24-2 ММА, 5-1 UFC) заявил, что проблемы со здоровьем вынудили его уйти из профессиональных соревнований. Он не стал уточнять решение, но поблагодарил своих сторонников.

«К сожалению, в силу обстоятельств и проблем со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру», — написал Исмагулов по-русски. «Спасибо всем, кто был со мной независимо от исхода боев, кто ужасно болел и переживал. Это была веселая поездка, незабываемый момент. (Обнять) всех».

31-летний Исмагулов последний раз выступал 17 декабря на UFC бой ночью 216 Когда проиграл соревновательный бой Арману Царукяну единогласным решением судей. Это поражение было его первым под знаменем промоушена и первым с 2015 года.

Представляя Казахстан, Исмагулов дебютировал в UFC в декабре 2018 года после турнира в качестве чемпиона российского промоушена M-1 Global в легком весе. За время своего пребывания в Ultimate Fighting Championship Исмагулов выиграл решениями у Алекса Горгеса, Джоэля Альвареса, Тьяго Мойзеса, Рафаэля Алвеса и Джорама Котатиладзе.

На момент выхода на пенсию Исмагулов занимал 12-е место в рейтинге UFC в легком весе.

История первоначально появилась на MMA Junkie.