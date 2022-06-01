«Я задыхался и не мог дышать». Лидер российской оппозиции заявил, что московская полиция пытала его

dimitri-androssow — Фото: Иллюстрация на основе фотографии Дмитрия Андроссова/Facebook.

Дмитрий Андросов, 31-летний лидер российской оппозиционной партии, говорит катящийся рок Его недавний допрос российской полицией стал жестоким. Он говорит, что его доставили в переполненный Измайловский отдел милиции в Москве, где милиция наблюдала за ним несколько часов. Российский милиционер в черной маске, черной куртке с высоким воротником и винтовкой без подкладок, пристегнутой к ремню на бедре, махнул рукой Андросову и потребовал подписать двухстраничный милицейский протокол с обвинением в нарушении пяти административных и уголовных законы. Подписав документ, Андросов признал свою вину: «дискредитацию российских вооруженных сил». Андросов отказался подписывать.

И тогда офицер потерял терпение, по словам Андросова, и обхватил руками шею Андросова. «Он кричал, что запрёт меня, спрячет, подержит. Я не мог дышать. Я задыхался и задыхался», — рассказывает Андросов. Катящийся рок. «Молодой помощник офицера избегал смотреть на меня, делая вид, что ничего не произошло. Они не служили закону. Теперь Путин и вся милиция служат. Милиционер обвинил меня в предательстве. Нас политически задушили, нашу оппозицию лидеры были отравлены, заключены в тюрьму и убиты. На самом деле, я был задушен до смерти. Он имел надо мной всю власть». Андросов говорит, что не мог дышать: «Это длилось вечность».

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Пока Андросова держали, его адвокат Алан Кепезов ждал возле полицейского участка. Ему удалось связаться с Андросовым по телефону и настоятельно порекомендовать ему не подписывать никаких документов. Дежурный милиционер сказал, что моего клиента допрашивает следователь полиции. В какой-то момент вышел один из следователей. Он говорил со мной через решетку, и я не мог видеть его лица, он был закрыт черной маской, — рассказывает Кибезов. , и что это создаст большие проблемы для моего клиента в будущем, и я не рекомендовал его подписывать . Когда краснолицый Андросов ушел, я убедился, что он связался с ГУВД МВД Москвы, что и сделал мой клиент — так у них есть запись его аудиообращения о том, что следователь пытает его, и мы ожидаем, что за такое нарушение будут наказаны».

История продолжается

Многократных запросов от российских правоохранительных органов о комментариях не поступало. Но Андросов все еще был в шоке через несколько дней после теракта, когда заговорил с ним. Катящийся рок. Он говорит, что вспомнил знаменитый комментарий Путина, когда президент России сравнил оппозицию с обезьянами. книга джунглей В 2012 году: «Иди ко мне, Бендер Стволов», — процитировал Путин змею Ка, которая заманивала обезьян в свое логово и душила их. Убили одного из лидеров нашей партии Бориса Немцова; Дважды отравили нашего лидера партии Владимира Кара-Мурзу, и теперь ему грозит 15 лет тюрьмы, — говорит Андросов. — Партию народной свободы задушили. Меня чуть не задушили». (Россия Он отрицал свою причастность к убийству Немцова и отравлению Кара-Морзы.) Испугавшись, что его жизнь может закончиться на полу Измайловского отделения милиции или в каком-нибудь подвале, Андросов согласился подписать бумагу.

Этот момент в полицейском участке произошел, когда миллионы россиян праздновали День Победы, национальный праздник России, посвященный победе Советского Союза над нацистской Германией. Десятки тысяч людей смотрели, как солдаты и танки проходят парадом по Красной площади, и слушали, как Путин защищает вторжение России в Украину. В тот день в полицейском участке Андросов, один из главных лидеров либеральной Партии народной свободы, также известной под аббревиатурой ПАРНАС, говорит, что узнал, что его имя есть в базе данных тайной полиции под названием «Сфера». «Когда ФСБ или полиция найдут ваше имя на «Сфере», они могут отправить вас в тюрьму на годы», — говорит он. Катящийся рок. «Они следили за мной по камерам видеонаблюдения за день до ареста — попав в список «Сфера», я был в их руках, в какой бы город во всей России ты ни приехал».

Это был второй арест Андросова после вторжения России в Украину. Говорит, что впервые был арестован на третий день войны за организацию митинга в поддержку Украины. В то время как сотни тысяч других бежали из страны, спасаясь от волны репрессий, Андросов остался в Москве. «Все, о чем я мог думать, это как выразить свое несогласие с катастрофой», — говорит он. «Я шел с украинскими и российскими флагами в центр Москвы. Считаю, что, находясь внутри России, я не имел морального права хранить молчание. Потом меня пытали и я понял, что меня будут постоянно арестовывать, потому что я был в списке «Сфера». .

Андросов говорит, что он уже много лет находится в поле зрения Кремля. В 2016 году баллотировался в парламент. Вскоре им заинтересовались власти. Он утверждает: «ФСБ пыталась завербовать меня в 2017 году». Они сказали, что им нужен кто-то вроде меня, говорящий на иностранных языках. Их клиенты ожидали, что я буду информировать их о контексте моих политических разговоров и переговоров, поэтому мне пришлось срочно покинуть страну. Я переехал в Будапешт, где изучал международные отношения».Андросов вернулся в Россию за год до войны на Украине и снова принял активное участие в организации митингов оппозиции.

Подавление Россией инакомыслия стало более интенсивным, потому что война пошла не так, как ожидал Путин. Более 15 000 человек были арестованы за протест против вторжения Путина в Украину, и обвинения с каждым днем ​​становятся все более и более абсурдными. Активист оппозиции был арестован за то, что носил футболку с надписью «Декоммунизация» рядом со скрещенными серпом и молотом, а другой — за то, что стоял рядом с памятником Герою Киева в Москве с копией книги Льва Толстого. Война и мир.

Петербургская художница и музыкант Александра Скольченко стала иконой антивоенного протестного движения после замены четырех ценников в магазинах на антивоенные лозунги — ей грозит до 10 лет лишения свободы. Российская оппозиция, которой запрещены собрания и даже отдельные акции протеста, борется с полицейским государством. «У нас не осталось лет в тюрьме, поэтому все заявления, которые мы делаем в поддержку наших заключенных коллег, подлежат самоцензуре, и дышать нечем», — заявил глава московского отделения Партии народной свободы. — говорит Михаил Шнайдер. Катящийся рок.

На этой неделе в России находился основатель Партии народной свободы Владимир Рыжков, бывший депутат Госдумы. Власти запретили практически всю нашу политическую деятельность. Мы самоцензурируем каждое слово в постах в соцсетях: как только вы набираете слово «война», полиция направляет вас», — сказал Рыжков. Катящийся рок. Рыжков и еще четверо оппозиционных депутатов обратились к министру обороны Сергею Шойгу с требованием реальных данных о расходах на войну и людских потерях — британское Минобороны заявило, что за три года войны на Украине погибло более 15 тысяч российских солдат, более чем девять. Годы советской войны в Афганистане. «Требуем, чтобы Шойгу не посылал новобранцев в Украину, а в противном случае вся наша политическая деятельность была полностью задушена», — добавил Рыжков.

Либеральная партия «Парнас» пожаловалась властям на нападение милиции на ее лидера Андросова. В медицинской справке, которую Андросов получил после выхода из тюрьмы, был очень короткий результат: «повреждены связки в шейном отделе позвоночника». Андросов уехал из России в Германию вскоре после ареста. Он все еще был в глубоком шоке. Московское отделение партии «Парнас» 12 мая выступило с заявлением, в котором осудило нападение и призвало к расследованию, но до сих пор полиция не ответила, а следователь, о котором идет речь, все еще находится на дежурстве.

После ареста в Измайловском отделении милиции Андросов вернулся на Красную площадь и снял вызывающее видео, на котором он говорит: «Слава Украине. Да здравствует Беларусь. И Россия будет свободна» — три основных лозунга борцов за свободу в трех соседних страны. «Для меня это было как глоток свежего воздуха, — говорит он. Но молодая женщина «повернулась ко мне и сказала, что ей неприятно слышать эти слова». Улицы Москвы стали местом, где даже умеренную оппозицию встречают со страхом и гневом.

Лидер Партии свободы Шнайдер недоволен тем, насколько слаба антивоенная и антипутинская оппозиция. «Мы десятилетиями жили под давлением и цензурой при советском режиме, — говорит он. «Мы снова будем свободны, но мне больно возвращаться туда, откуда мы пришли, видеть политические репрессии против наших молодых активистов и понимать, что все, что мы пытались построить в течение 30 лет, теперь задушено».

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