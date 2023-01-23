Я инвалид с тройной ампутацией и сексуальная супермодель — ничто меня не сдерживает

Эквадорская женщина, потерявшая руку и ногу после несчастного случая в детстве, теперь работает моделью на полную ставку, вдохновляя десятки тысяч людей по всему миру.
Виктория СальседоМ., 26 лет, была вынуждена ампутировать конечности в возрасте шести лет после того, как случайно задела палкой электрический провод и получила ожоги третьей степени.
В последующие годы брюнетка привыкла использовать правую ногу для выполнения повседневных задач, таких как прием пищи, прическа и макияж.
После установки протеза ноги Сальседо начал тренироваться и быстро подсел.
«Я никогда не думала, что буду влиять на других», — сказала она Viral Press о своей маловероятной карьере модели и влиятельного лица. «Но я люблю делиться своей жизнью с другими. Мне нравится, когда люди пишут мне и задают вопросы, чтобы знать, что могут на меня рассчитывать».
Сальседо, которая живет в Гуаякиле, была замечена моделью в возрасте 19 лет и быстро стала востребованной в индустрии, несмотря на отсутствие конечностей.
Потрясающая брюнетка помогла пересмотреть представления о красоте, участвуя в конкурсе «Мисс Эквадор» в 2021 году.
«Я поехала туда не для того, чтобы меня приняли. Я пошла туда, чтобы представлять свою страну, представлять себя как женщину, представлять себя как духовное существо, как еще одну форму красоты», — сказала она.
У Сальседо более 170 000 подписчиков в Instagram, многие из которых восхваляют ее красоту и восторженный подход к жизни.
«Ты чудо божье» Фавн фанат под недавней фотографией, а другой добавил, что это «очень вдохновляет».
Сальседо надеется, что ее появление заставит людей по-другому думать о других людях с ампутированными конечностями.
«Я использую то, что пережила, чему научилась, и делюсь этим», — объяснила она. «Для меня вдохновлять других — это возможность изменить мнение людей. Это возможность поделиться частью себя с другими».
Сальседо — не единственный человек с ампутированными конечностями, который в последнее время попал в заголовки.
В прошлом году Сара Фрей, подросток из Юты стал вирусным После того, как ее видели катающейся на водных лыжах и прыгающей с парашютом после того, как ей дважды ампутировали ноги.
19-летняя девушка была вынуждена отрезать себе ноги после того, как в 2020 году пьяный водитель ударил ее по голове.
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