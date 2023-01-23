Я инвалид с тройной ампутацией и сексуальная супермодель — ничто меня не сдерживает

Эквадорская женщина, потерявшая руку и ногу после несчастного случая в детстве, теперь работает моделью на полную ставку, вдохновляя десятки тысяч людей по всему миру.

Виктория СальседоМ., 26 лет, была вынуждена ампутировать конечности в возрасте шести лет после того, как случайно задела палкой электрический провод и получила ожоги третьей степени.

В последующие годы брюнетка привыкла использовать правую ногу для выполнения повседневных задач, таких как прием пищи, прическа и макияж.

После установки протеза ноги Сальседо начал тренироваться и быстро подсел.

«Я никогда не думала, что буду влиять на других», — сказала она Viral Press о своей маловероятной карьере модели и влиятельного лица. «Но я люблю делиться своей жизнью с другими. Мне нравится, когда люди пишут мне и задают вопросы, чтобы знать, что могут на меня рассчитывать».





26-летней Виктории Сальседо пришлось ампутировать конечности в возрасте шести лет после того, как она случайно коснулась палкой электрического провода, что привело к ожогам третьей степени. Instagram/@vicco_salcedo





«Я никогда не думала, что окажусь такой влиятельной фигурой для других», — сказала она Viral Press о своей маловероятной карьере модели и влиятельного лица. Instagram/@vicco_salcedo

Сальседо, которая живет в Гуаякиле, была замечена моделью в возрасте 19 лет и быстро стала востребованной в индустрии, несмотря на отсутствие конечностей.

Потрясающая брюнетка помогла пересмотреть представления о красоте, участвуя в конкурсе «Мисс Эквадор» в 2021 году.

«Я поехала туда не для того, чтобы меня приняли. Я пошла туда, чтобы представлять свою страну, представлять себя как женщину, представлять себя как духовное существо, как еще одну форму красоты», — сказала она.





Потрясающая брюнетка помогла пересмотреть представления о красоте, участвуя в конкурсе «Мисс Эквадор» в 2021 году. Instagram/@vicco_salcedo

У Сальседо более 170 000 подписчиков в Instagram, многие из которых восхваляют ее красоту и восторженный подход к жизни.

«Ты чудо божье» Фавн фанат под недавней фотографией, а другой добавил, что это «очень вдохновляет».

Сальседо надеется, что ее появление заставит людей по-другому думать о других людях с ампутированными конечностями.

«Я использую то, что пережила, чему научилась, и делюсь этим», — объяснила она. «Для меня вдохновлять других — это возможность изменить мнение людей. Это возможность поделиться частью себя с другими».





У Сальседо более 170 000 подписчиков в Instagram, многие из которых восхваляют ее красоту и восторженный подход к жизни. Instagram/@vicco_salcedo





Сальседо надеется, что ее внешний вид вдохновит людей по-другому взглянуть на других людей с ампутированными конечностями. Instagram/@vicco_salcedo

Сальседо — не единственный человек с ампутированными конечностями, который в последнее время попал в заголовки.

В прошлом году Сара Фрей, подросток из Юты стал вирусным После того, как ее видели катающейся на водных лыжах и прыгающей с парашютом после того, как ей дважды ампутировали ноги.

19-летняя девушка была вынуждена отрезать себе ноги после того, как в 2020 году пьяный водитель ударил ее по голове.