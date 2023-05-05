«Я начала пить…» — 26-летняя российская теннисистка рассказывает о странном способе борьбы с усталостью после выхода в полуфинал на Madrid Open 2023.

Почти каждый профессиональный теннисист на протяжении своей карьеры участвовал в изнурительных матчах. Таким образом, лечение их боевых шрамов с помощью эффективных процессов восстановления становится жизненно важным для определения долговечности их карьеры. Неудивительно, что каждый игрок уникален, и это было особенно очевидно на Mutua Madrid Open. Российская теннисистка Вероника Кудрмитова вышла в полуфинал Madrid Open, обыграв в четвертьфинале Джессику Пегулу. После матча 26-летняя спортсменка привлекла внимание после того, как поделилась своей необычной техникой послематчевого восстановления.

Матч против 29-летней американской теннисистки получился гораздо более напряжённым, чем мог ожидать россиянин. Но было одно, что помогало ей преодолеть усталость от такой утомительной игры: выпей!

Вероника Кудерметова рассказала о своей уникальной технике послематчевого восстановления

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26-летняя звезда тенниса дала длинное интервью Tennis Channel после своего четвертьфинального матча. В интервью она раскрыла свой секрет удивительного послематчевого восстановления. Она уверяла, что пиво после игры очень помогло ей справиться с усталостью.

Она сказала , «Знаешь, я выпил немного пива, для восстановления. Я начал пить пиво на этой неделе. Да, это первый раз, когда я пил пиво, и оно работает очень хорошо. Мне удалось провести такую ​​тяжелую игру».

Когда хозяйка, Пракаш Амритрадж, спросила, должны ли другие игроки последовать ее примеру и выпить несколько бутылок пива, чтобы расслабиться, она дала ему расчетливый ответ. Она сказала , «Иногда, не всегда».

Тем не менее, профессиональная теннисистка в том же интервью допустила очень милую ошибку, которая заставила поклонников влюбиться в ее миловидность.

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Замечательная оговорка Вероники Кудрмитовой

Говоря о других теннисистках в том же интервью, российская теннисистка допустила огромную ошибку в отношении 19-летней теннисистки Коко Гауфф. Из-за своего акцента 26-летняя теннисистка по ошибке назвала Коко «Кока», что сделало день поклонников Twitter.

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Видео, в котором теннисистка неправильно произнесла имя Гауффа, быстро стало вирусным, и фанаты по всему миру сочли эту ошибку комичной и очаровательной.

Ну, а вам нравится уникальная идея российской теннисистки пить пиво в процессе послематчевого восстановления? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.