«Я очень разочарован тем, что мы не успели добраться до Smash Brothers». — Йоко Таро рассказывает о NieR: Automata On Switch

Я снова рухнул на сцену в 2017 году, Хомут: автоматический Это был прорывной момент для Йоко Таро. Хотя у режиссера есть репутация. Дракенгард Серия — включая оригинал ярмо На PS3 и Xbox 360 — и Его необычные интервьюAutomata — это игра, которая действительно вывела его и его команду на главную карту.

Пять лет спустя игра пришла на Switch в виде NieR: Automata завершает выпуск YoRHa, Совершенно шикарный порт для настоящей современной классики. Но Почему сейчас, а не год назад, два года, три года назад? Почему 2022 год — хорошее время для владельцев Switch, чтобы перейти к Automata, и какую техническую магию пришлось использовать команде мечты Virtuos, чтобы играть в Action-RPG Square Enix и PlatinumGames на Switch?

Мы поговорили с Таро вместе с продюсером Юсуке Сайто, композитором Кейичи Окабе и Чи Цяном из Virtuos, чтобы отпраздновать успех NieR: Automata. Они посетовали на отсутствие 2B в Братья Супер Смэш.Узнайте, что делает эту игру такой популярной. Оказывается, даже команда толком не знает…

Nintendo Life: Прошло более пяти лет с момента первого выпуска NieR: Automata. Как вы думаете, почему игра нашла отклик у многих на протяжении многих лет?

Йоко Таро, режиссер и сценарист: Вы можете не поверить в это всем, но настоящая причина успеха NieR: Automata заключается в… ПОЛНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ!!

Юсуке Сайто, продюсер: Это может быть интригующий, загадочный мир мистера Йоко, харизматичные персонажи 2B и 9S Йошиды Акихико, странные мелодии мистера Окабе или великолепная игра в жанре экшн от мастеров Platinum Games.

Настоящая причина успеха NieR: Automata заключается в… ПОЛНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ!!

Но я думаю, что самая большая причина, вероятно, заключалась в том, как Automata объединила все эти различные элементы вместе, чтобы получить признание.

Кэйити Окабе, композитор: Я думаю, вполне возможно, что то, что предвидел г-н YOKO, и способность PlatinumGames воспринимать и сбалансировать эти вещи хорошо совпали.

После этого, наверное, это была сила моей музыки. (Смех)

Таро Сан Я спросил Сайто-сана. Что касается переноса NieR: Automata на Switch во время E3 2018. Как вы себя чувствуете теперь, когда он наконец окупился после четырех лет?

Йоко: Я очень разочарован, что мы не смогли успеть на Smash Bros…

Это знаменует собой дебют серии на консоли Nintendo, так что же побудило вас, наконец, переключиться на Switch?

Сайто: Это произошло из-за желания сделать что-то, чтобы отпраздновать нашу пятую годовщину, а также из-за того, что мы увидели Astral Chain и подумали, что мы могли бы перенести Automata и на Nintendo Switch. Я думаю, что мы смогли закончить игру с большим уровнем точности, поэтому я бы хотел, чтобы все играли в нее!

У Virtuos очень хороший опыт работы с портами Switch. Как вам работалось с ними, чтобы перенести игру на консоль?

Похоже, в игровой индустрии мне больше негде жить

Сайто: Я думаю, что это отличная компания, и они взяли на себя множество сложных задач от нашего имени, поэтому я хотел бы снова поработать с ними, если у нас будет такая возможность!

Учитывая стремительный ролевой бой Automata, было ли сложно сохранить все различные визуальные эффекты на экране для порта Switch?

Ши Цян, директор арт-студии Virtuos: На самом деле, в некоторых местах было очень сложно. Вот почему мы так тщательно готовились.

Команда начала с быстрого обнаружения всех горячих точек, а затем разработала всенаправленный трекер функций, чтобы улучшить их. Для движка и кода мы провели комплексную оптимизацию процессора, графического процессора и шейдеров. Мы также значительно улучшили графику, включая все модели, освещение, спецэффекты, штампы и активы.

Как только общий процесс оптимизации был завершен, мы мгновенно проверили функциональность в сложных сценах. Например, в сценах сражений с боссами мы еще больше повысили уровень детализации моделей боссов, текстур и освещения, включая крупномасштабные перестройки визуальных эффектов, чтобы они соответствовали техническим возможностям переключателя.

Повлиял ли успех серии после переноса Voice of Cards на Switch на ваше решение перенести игру на консоль?

Сайто: Лично я был бы более чем счастлив, если бы все было наоборот, поскольку игроки Switch играют в Automata и познают мир YOKO Taro через нее, а затем продолжают играть в Voice of Cards!

Изменил ли успех NieR: Automata ваш подход к разработке игр?

Йоко: У нас был гораздо более эффективный персонал, так что делать было нечего. Я имею в виду, я чувствую, что в игровой индустрии мне больше негде жить.

Если есть одна веская причина «Вы должны запустить Automata на Switch из-за XXX», сообщите об этом маркетинговой команде Square Enix?

Для новичков в Automata, почему они должны выбрать версию игры для Switch?

Йоко: Если есть одна веская причина «Вы должны запустить Automata на Switch из-за XXX», сообщите об этом маркетинговой команде Square Enix? Думаю, они были бы рады узнать об этом. Они могут даже купить вам пиво. Потом…

Сайто: Я отвечу на это как игрок, а не как продюсер. Захватывающие персонажи и миры, созданные YOKO Taro, прекрасная музыка Okabe Keiichi и превосходный дизайн персонажей Yoshida Akihiko, а также разработка PlatinumGames, одного из лучших разработчиков экшн-игр в мире, — есть ли какая-то причина не играть в его игра?

участие в Нинтендо Лайв на меня

Это интервью было слегка отредактировано для ясности.

Спасибо Yoko Taro, Yosuke Sait, Keiichi Okabe и Shi Quiang за то, что нашли время поговорить с нами о NieR: Automata The End of YoRHa Edition. Вы можете забрать игру прямо сейчас на Switch.

