если Петр Ян Он вернется в UFC в 2023 году, затем Рики Саймон Он хочет стоять поперек восьмиугольника.

Саймон (20-3 ММА, 8-2 UFC), победитель последних пяти боев и всего дважды проигравший в последних 15 боях, жаждал опередить соперников и прорваться через титул чемпиона в легчайшем весе.

Учитывая, что так много других высокорейтинговых имен забронированы или недоступны, бывший чемпион UFC Саймон считает Яна (16-4 ММА, 8-3UFC) логичным соперником, особенно если он против слухов о завершении карьеры.

Саймон сделал свое дело в социальных сетях (через Инстаграм):

@petr_yan Я слышал, ты решил не уходить на пенсию. Давайте дадим фанатам то, что они хотят! danawhiteufc seanshelby jasonkhousepaniniamericairidiumsportsagency Поставьте лайк + отметьте друга, чтобы выиграть карту Петра Яна Панини

С Рождеством 🎅😘

Хотя 29-летний Ян прямо не говорил об этом, в социальных сетях ходили разговоры о том, что он подумывал о том, чтобы прекратить свою бойцовскую карьеру из-за разочарования после того, как ошибся. Спорное проигрышное решение с Шоном О’Мэлли на UFC 280 в октябре.

Бывший действующий чемпион России проиграл три из своих последних четырех матчей в целом, при этом два поражения в турнире от Алджамина Стерлинга позволили победить Кори Сандхагена решением судей.

История первоначально появилась на MMA Junkie.