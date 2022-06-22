«Я хочу уйти на своих условиях, а не из-за травм»

каждое лето, Никлас Бэкстрем Выдайте стипендии «Bäckis-implendiet» двум молодым спортивным звездам на катке NickBack Arena в его родном городе Вальбо, Швеция.

10 июня звезда «Кэпиталз» сделала это снова и ответила на вопросы Даниэль Сандстрем из Gefle Dagblad Он много говорил по-шведски о травме бедра. Через восемь дней после публикации интервью семья Кэпитал объявила, что Бэкстрему сделали операцию по замене тазобедренного сустава в Бельгии. «Кэпиталз» не назвали сроки возвращения Бэкстрема только для того, чтобы сказать, что оно будет долгим.

«Я хочу уйти в отставку на своих условиях, а не из-за травм», — сказал Бэкстром. Затем он сказал Джевелу Дагбладу: Перевод Магнуса Каделина из RMNB. «Мы ищем решение в данный момент, и я с нетерпением жду».

В прошлом году во время презентации гранта Бэкстрем сказал, что в июне 2015 года ему сделали артроскопию бедра и что он «чувствует боль где-то с ноября (2014 года)». Бэкстрем признал, что с тех пор тренироваться стало сложнее, добавив, что он больше не может делать то, что делал в 20 лет: две тренировки в день и играть в теннис между ними.

«Я перенес операцию много лет назад, но мне больше никогда не придется делать такую ​​операцию», — сказал Бэкстром две недели назад. «Есть некоторые вещи, которые мы попробуем. Или просто рискнем и сыграем. Посмотрим, что получится».

«Я очень надеюсь, что все разрешится. Я с оптимизмом смотрю в свое будущее. Эти проблемы возникли не просто так, я давно от них страдаю».

Сандстрем спросил Бэкстрема, не собирается ли он уйти.

«Нет, но были трудные дни, когда я чувствовал себя подавленным», — сказал Бэкстром. «Но в то же время я взволнован. Большинство из них — члены семьи, которые видели меня расстроенным и подавленным».

Бэкстрем пропустил первые два месяца сезона 2021/22 из-за болезни тазобедренного сустава. Центр всех звезд вернулся в декабре, и, хотя Бэкстрем набрал 31 очко (6g, 25a) в 47 играх, он никогда не выглядел так, как в предыдущие годы.

«Было здорово, когда я вернулся этой зимой, но когда график становится плотным, это борьба», — сказал Бэкстрем, когда его спросили, испытывает ли он боль в каждой игре. «У меня было слабое бедро в течение восьми лет, но я смог его преодолеть, так что я думаю, что это положительный момент».

В прошлом году Бэкстрем оптимистично заявил, что хотел бы завершить свою карьеру там же, где и начал: в SHL Brynäs. Теперь его бедро делало его менее оптимистичным, чем возможно.

«Если я буду чувствовать себя хорошо, есть шанс», сказал Бэкстрем. «Но я также хочу быть реалистом. Я не хочу идти домой, мне больно, и я не могу играть на том уровне, на котором хочу. Посмотрим, чем мы закончим».