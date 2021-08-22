«Я чуть не сломал руку» Медведев в шоке бьет в камеру

21 августа 2021 г .; Мейсон, Огайо, США; Даниил Медведев (Россия) отправляет мяч во время полуфинального матча против Андрея Рублева (Россия не изображена) во время West-South Open в теннисном центре семьи Линднер. Обязательный кредит: Susan Mullane-USA TODAY Sports

(Reuters) – Столкновение с камерой на поле стало катастрофой для защитника Даниила Медведева в субботу, когда он оглушил россиянина Андрея Рублева 2-6 6-3 6-3 в полуфиналах West и South Open. в Цинциннати.

Рублев сыграет с Александром Зверевым за свой первый титул чемпиона Masters 1000 в воскресенье после того, как немец победил Стефаноса Циципаса 6-4 3-6 7-6 (4) в захватывающем полуфинальном матче в преддверии Открытого чемпионата США.

Медведев был лучшим посеянным и фаворитом на победу в чемпионате, но сначала потерпел поражение от Рублева после того, как ударил камеру по площадке и упал на землю, преследуя мяч на базовой линии во втором сете.

Второй номер мира протянул руку оператору, а судья подошел, чтобы убедиться, что оба в порядке. Затем Медведев пнул камеру и сказал судье: «Уберите ее. Я чуть не сломал руку».

Организаторы турнира не сразу ответили на запрос о комментарии.

Медведев, чемпион 2019 года, не встречался со СМИ в субботу, но Рублев сказал, что инцидент вызывает беспокойство.

«Конечно, в такие моменты это действительно опасно, – сказал он репортерам. – Это нехорошо для спортсмена, потому что он может получить травму».

«Но я надеюсь, что с ним все в порядке. По крайней мере, то, как он играл, похоже, что ничего не произошло».

Зверев также находится в хорошей форме, победив номер один в мире Новака Джоковича на пути к завоеванию олимпийского золота в Токио в начале месяца.

Он прошел первый сет против молодого защитника Циципаса и разделился во втором, прежде чем третий номер в мире грек вернулся в соревнования.

После вечера до конца матча в одной партии Циципас дважды продвигался в решающей партии, но на этот раз настала очередь Зверева начать камбэк, и захватывающая борьба решилась на тай-брейке после двух часов 41 минуты на площадке.

«Надеюсь, это только начало соперничества», – сказал Зверев в суде.

(Отчетность Эми Тенери и Ника Малвани; редактирование Криса Риза и Кристиана Шмолингера)

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