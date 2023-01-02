№ 102 Носкова ошеломляет № 8 Касаткину на Adelaide International

Чешский подросток Линда Носкова произвела один из первых серьезных потрясений в сезоне 2023 года, победив россиянку Дарью Касаткину, занявшую 8-е место, со счетом 6-3, 6-7 (2), 6-3 в понедельник в первом раунде Adelaide International в Австралии.

18-летняя спортсменка, занявшая 102-е место, прошла через трудную квалификационную жеребьевку, опередив Анну Калинскую с 58-м номером и Анастасию Потапову с 43-м номером, прежде чем одержать самую крупную победу в своей карьере над Кастыкиной с третьим посевом.

Носкова играла только в своей пятой основной сетке WTA Tour и никогда раньше не играла, не говоря уже об обыгрыше, игрока из топ-10. Она была 0-2 против соперника из топ-20.

Ее лучшей победой до понедельника была Ализе Корне, занявшая 38-е место во втором раунде на пути к полуфиналу в Праге.

Носкова уверенно взяла первый сет за 46 минут и сделала брейк, чтобы выйти вперед 4-3 во втором, прежде чем Касаткина вырвала лидерство. Подавала на матч со счетом 6-5, но Касаткина снова отыгралась и взяла сет на тай-брейке.

Но чех отскочил и выиграл решающую партию и матч чуть более чем за два с половиной часа, закончив с размашистым ударом справа по площадке в матч-пойнте. Всего она перебила подачу Касаткиной восемь раз, поразила 57 победителей на выезде и выиграла 21 из своих 24 очков, когда наткнулась на сетку.

Первая победа 🔟 в карьере 💪 Только в своей пятой основной сетке на уровне тура 18-летняя Линда Носкова обыграла №8 Дарью Касаткину со счетом 6–3, 6–7, 6–3. <أ href = "https://twitter.com/hashtag/AdelaideTennis؟src=hash&؛ref_src=twsrc٪5Etfw"> #АделаидаТеннис рис. twitter.com/gH6f3katuu И[مدش].ВТА

У Касаткиной был бурный сезон 2022 года, во время которого она вернулась в первую десятку, а также появилась как лесбиянка и публично осудила вторжение России в Украину.

Носкова достигла высокого рейтинга 87 в 2022 году и вышла в основную сетку французского и американского дебютов.

«Было много взлетов и падений, но я думаю, что это был действительно хороший сезон», — сказала Носкова. «Думаю, я начал с 300, а сейчас около 100, так что это хороший прогресс.

«Очевидно, мне нужно немного поднять ее, чтобы вернуться к [top] 100, но я надеюсь сделать это в этом году».

Теперь Носкова встретится с победителем матча между австралийкой Присциллой Он и американкой Клэр Лю.

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