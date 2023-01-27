№4 с российским флагом выгнали с Открытого чемпионата Австралии полицией

МЕЛЬБУРН, Австралия (AP) — четыре человека были выселены из Открытый чемпионат Австралии После показа российских флагов — дело было сделано Запрещен вход в Мельбурн-парк — и угрожая охранникам, полиции и теннисистам Австралии в четверг.

Пресс-секретарь полиции Виктории сообщила, что этим четверым не было предъявлено обвинение, но они были эвакуированы с места происшествия.

Флаги, по крайней мере на одном из которых был изображен портрет Владимира Путина, впоследствии размахивали во время митинга возле Арены Рода Лейвера. Новак Джокович Он обыграл россиянина Андрея Рублева в двух сетах в четвертьфинале первого теннисного турнира Большого шлема в среду вечером.

Небольшая группа демонстрировала неуместные флаги и символы и угрожала охранникам после игры в среду вечером и была эвакуирована. … Игроки и их команды были проинформированы и им напомнили о политике мероприятия в отношении флагов и символов, а также о том, чтобы избегать любых ситуаций, которые могут его нарушить. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности несовершеннолетних и правоохранительными органами».

17 января, во второй день Открытого чемпионата Австралии, Flags Who Россия и Беларусь Ему запретили посещать Мельбурн-парк после того, как накануне зрители захватили трибуны.

Обычно флаги можно вывешивать во время матчей в Мельбурн-парке. Но Tennis Australia изменила эту политику в отношении двух стран, вовлеченных в почти годичное вторжение в Украину, заявив, что флаги вызывают сбои.

В прошлом году спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в различных спортивных мероприятиях, включая мужской чемпионат мира по футболу, Уимблдон, Кубок Билли Джин и Кубок Дэвиса по теннису, из-за войны на Украине. Россия вторглась с помощью Беларуси в феврале.

Российские и белорусские игроки были допущены к участию в Открытом чемпионате Австралии, Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США, но как «нейтральные» спортсмены, поэтому их национальность не признается ни в каких официальных расписаниях или результатах соревнований, а флаги их стран не отображаются в телевизионной графике. .

На Открытом чемпионате Австралии в полуфинал в одиночном разряде вышли две женщины, представляющие Беларусь — Виктория Азаренко и Арина Соболенко, — и мужчина, представляющий Россию — Карен Хачанов.

Среда, Международный олимпийский комитет Она сказала, что спортсменов не следует наказывать из-за их национальности, и дала понять, что хочет, чтобы россияне могли участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве «нейтральных» спортсменов.

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