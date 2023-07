1 сентября Xbox Live Gold переименован в Xbox Game Pass Core.

к

Уильям Д’Анджело

Опубликовано 3 часа назад / 1480 просмотров 140 просмотров

Похоже, Microsoft переименовывает Xbox Live Gold в Xbox Game Pass Core и отказывается от бренда Xbox Live 1 сентября.

Xbox Game Pass Core будет стоить столько же, сколько Xbox Live Gold (9,99 долларов в месяц / 59,99 долларов в год) И у них есть некоторые отличия. Он больше не будет включать игры с золотом, а вместо этого будет включать более 25 игр Xbox Game Pass. Он также включает в себя многопользовательскую онлайн-игру, а также предложения и скидки для участников.

Включает более 25 игр, включенных в Xbox Game Pass Core. Среди нас, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human Fall Flat, INSIDE, Ori и Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 и Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 и Will of the Wisps И Senior Scrolls Online: Безграничный Тамриэль. Ожидается, что в ближайшие месяцы этот список расширится.

Существующий Участники Xbox Live Gold перейдут на Xbox Game Pass Core. Любые бесплатные игры с золотыми играми приобретенный С Xbox Live Gold вы остаетесь в учетной записи пользователя.

Существующие уровни Xbox Game Pass — Console, PC и Ultimate — останутся без изменений.

Как всегда, это следует рассматривать как слух, пока не будет сделано официальное объявление. Слухи исходят от Информационное кафе Xbox.

страстный игрок на всю жизнь, Уильям Д’Анджело Впервые он познакомился с VGCartz в 2007 году. После нескольких лет поддержки сайта в 2010 году он был назначен младшим аналитиком, в 2012 году прошел путь до ведущих аналитиков, а в 2017 году взял на себя рейтинги оборудования. Он расширил свое участие в игровое сообщество, создавая контент самостоятельно YouTube канал И Twitch-канал. Вы можете связаться с автором в Твиттере @сотрудник.

Еще статьи