1-3 ожидаемые волны после извержения вулкана

В субботу недалеко от тихоокеанской страны Тонга произошло впечатляющее извержение подводного вулкана, вызвав цунами по берегу и отправив людей на возвышенности. Предупреждения о цунами были выпущены для Калифорнии, Гавайев и Аляски, и первоначальное время прибытия ожидалось около 7:35 утра в субботу, а пиковые волны вероятны через один-два часа. Чиновники ожидают, что пиковые волны будут от одного до трех футов в высоту. По данным Национальной метеорологической службы, следующее цунами придет в виде пульсаций прилива воды к берегу и от него, подобно «приливу». Людей просят избегать пляжа, портов и океана. Не рассчитывайте идентифицировать эти следующие импульсы по большим пиковым волнам. Эти подъемы уровня воды могут сбивать с толку, обходить стороной и втягивать людей в море. Пляжи и порты на центральном побережье были закрыты в субботу. Монтерей: все пляжи закрыты. Пасифик-Гроув: все пляжи и океан закрыты. Санта-Крус: гавань закрыта, а операции по управлению условиями осуществляются в нескольких юрисдикциях. Городские пляжи закрыты до полудня. Экскурсии по государственному парку Ано-Нуэво закрыты до 11 часов утра, так как в субботу утром сотрудники государственного парка эвакуировали отдыхающих с пляжа Сиклифф. Видео: Волна цунами в порту Санта-Крус Наша Национальная метеорологическая служба продолжает следить за развитием ситуации и будет предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления. Видео: спутниковые снимки показывают момент извержения подводного вулкана недалеко от Тонги.

В субботу недалеко от тихоокеанской страны Тонга произошло впечатляющее извержение подводного вулкана, вызвав цунами по берегу и отправив людей на возвышенности. Предупреждения о цунами были выпущены для Калифорнии, Гавайев и Аляски.

Первоначальное время прибытия ожидалось около 7:35 утра в субботу, а пиковые волны вероятны через один-два часа. Чиновники ожидают, что пиковые волны будут от одного до трех футов в высоту.

По данным Национальной метеорологической службы, следующее цунами придет в виде пульсаций прилива воды к берегу и от него, подобно «приливу». Людей просят избегать пляжа, портов и океана. Не рассчитывайте идентифицировать эти следующие импульсы по большим пиковым волнам. Эти резкие подъемы уровня воды могут захлестнуть людей, захлестнуть их и утащить в море.

закрытия

Пляжи и порты на центральном побережье были закрыты в субботу.

Монтерей: все пляжи закрыты

Пасифик Гроув: все пляжи и океаны закрыты

Санта-Крус: Порт закрыт, и многопрофильная операция справляется с ситуацией. Городские пляжи закрыты до полудня.

Экскурсии по государственному парку Ано Нуэво закрыты до 11 часов утра.

Кемпинги на государственном пляже Сиклифф были эвакуированы сотрудниками государственного парка в субботу утром.

видео: Повышение уровня воды в Санта-Крус из-за цунами.

Наша Национальная метеорологическая служба продолжает следить за этой развивающейся ситуацией и будет предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления.

Видео: спутниковые снимки показывают момент извержения подводного вулкана недалеко от Тонги

—Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.