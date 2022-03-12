10 вещей, которые нужно знать, прежде чем начать

картина : Сквер Эникс

Если вы пойдете в стратегия треугольника Думаю, это будет похоже на Fire Emblem или Последняя фантазийная тактикаВы находитесь в трудное время. Последняя пошаговая стратегическая игра от Square Enix стала реальностью Ни один От те. Требуется много вдохновения тактика И Октопатно треугольник Вряд ли он зверь. Если вы думаете о том, чтобы попробовать игру, вот несколько советов, которые помогут вам начать.

Пусть ваши союзники умирают

Любой, кто играл в старые игры Fire Emblem, знает, что вы должны немедленно перезагружаться, когда один из их юнитов выпадает, если вы играете в permadeath. В пошаговых тактических играх много глав, и отсутствие одного персонажа может стать огромной проблемой на более сложных картах.

Нет смерти в треугольникИгра становится все сложнее. Так что не наказывайте себя, немедленно перезаряжая, когда один из ваших солдат кусает пыль. С ними было бы все в порядке, если бы они не были главными героями, которых вам нужно защищать на определенных картах.

Буквально следи за своей спиной

В этой игре вы можете получить дополнительный урон за удар в спину. Если ваш персонаж окружен по одному врагу с каждой стороны, он может нанести им удар в спину. И дважды атаковали. Вы не хотите, чтобы это произошло. Когда вы закончили свой ход, вы можете выбрать направление, в котором вы будете стоять. В идеале вы хотите, чтобы ваша спина была обращена к стене или другому союзнику.

Предостережение: вас все равно могут ранить стрелки сверху. Используйте эту слабость в своих интересах, но не думайте, что ваша спина всегда в безопасности.

Обратите внимание на движение системы

Посмотрите на полосу в нижней части экрана и часто проверяйте номера заказов на устройствах. Я знаю, что следить за 20 или 30 людьми одновременно утомительно, но это важно для выживания вашей армии. Не имеет значения, если у вашего танка очень высокая защита, если 10 врагов атакуют, прежде чем ваш волшебник сможет добраться до них (извините, Эрадур…).

Если вы попали в сложную ситуацию, используйте Сереноа или Йенса, чтобы отсрочить ход врага. Кроме того, вы можете использовать способность Бенедикта, чтобы мгновенно переместить союзника.

снимок экрана : Сквер Эникс

Обратите внимание на высоту

Как правило, атаки наносят больше урона, если вы находитесь на большей высоте, чем ваш противник. Но будьте осторожны: если вы слишком высоки, некоторые атаки и способности не смогут поразить врага, даже если ваш персонаж находится в непосредственной близости от вражеского юнита.

Ты смеешься слишком рано и много смеешься

Мне очень не повезло с картами, где более быстрые враги могут нанести серьезный урон моим персонажам, прежде чем они смогут двигаться или лечить себя. Вы можете исправить это, наградив Эрадора Шарфом Авангарда, который гарантирует, что ваш первый персонаж станет первым шагом в битву. Как только он атакует ближайших врагов своим скромным AoE, вы можете перемещать остальную часть своей армии, не беспокоясь о том, что они все будут сразу же схвачены.

Не спать на Бенедикте

Бенедикт — агент, отвечающий за героя. Я был раздражен на него в течение долгого времени, потому что его советы никогда не были забавными, но они всегда были правдой. У него также очень короткая дальность атаки и нет никаких наступательных способностей, о которых можно было бы говорить. Да, Бенедикт мне совсем не нравился.

Только на более поздних картах я понял, что ошибся, упустив его. Этот парень является одним из самых основных персонажей в игре. Так и должно быть, потому что это буфер вечеринки. Вам нужен больший диапазон движения? Больше урона? защита? Нужен конкретный персонаж, чтобы сразу же въехать? Этот человек может все. Условия на поле боя постоянно меняются, поэтому вам нужны его усиливающие способности, чтобы адаптироваться к любой ситуации. Я упоминал, что это не убивает? Да. Даже если вы не используете Бенедикт сейчас, вы должны оставить его без изменений, если он понадобится вам позже.

Используйте Анну, чтобы нанести большой урон фишкам

Анна — шпионская фигура для вечеринки. Она может отравить врагов на расстоянии, а затем исчезнуть в невидимости в тот же ход. Обязательно используйте эту тактику с умом на опасных картах.

Не связывайтесь с Мединой и Пиколеттой, если у вас мало денег.

Медина — один из целителей, которого вы можете подобрать по ходу сюжета, а Пиколетта может расширить ассортимент ваших наступательных предметов. Единственная проблема в том, что в этой игре не так много денег (по крайней мере, в первом раунде). Я обнаружил, что трачу большую часть своего золота на апгрейды оружия, а лечебные предметы были запоздалой мыслью. Кроме того, я скупой. Если вы собираетесь сказать мне, что мне нужно платить деньги, чтобы использовать персонажа в полной мере, то… я не буду его использовать.

снимок экрана : Сквер Эникс

Играйте в интеллектуальные игры с самим собой

Если вы прошли несколько занятий, задаваясь вопросом, почему вы все время чувствуете, что вы не соответствуете стандартам, это, вероятно, потому, что так оно и есть. Если вы зайдете в меню лагеря, вы можете поговорить с официантом в правом верхнем углу. Там вы можете играть в «Mental Mock Battles», где вы можете попробовать стратегии против поддельных врагов. И да, представление фиктивных сражений дает вам опыт и добычу.

Не выбирайте третий ответ

в треугольник, вы можете повлиять на мнение членов вашей группы, поговорив с ними перед голосованием по основной истории. Будьте внимательны, правильный ответ не всегда последний. Или ответ, который только что открылся. Вы должны на самом деле выслушать опасения каждого персонажа и подумать о том, каковы их ценности. Знаешь, так же, как и со своими настоящими друзьями.