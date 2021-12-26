МИД России предостерег от включения Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Китай настраивает западные страны друг против друга.
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Россия предупредила НАТО против включения Финляндии и Швеции
По словам пресс-секретаря министерства Марии Захаровой, «продолжающиеся попытки НАТО втянуть эти страны в орбиту своих интересов и оппортунистическая политика не остались незамеченными Россией».
Трюдо говорит, что Китай играет друг против друга с западными странами
В интервью Global Television он сказал: «Мы конкурируем. Китай время от времени играет с нами очень умно, конкурентоспособно, на открытом рынке».
Десмонд Туту, кумир Южной Африки, выступающий против апартеида, скончался в возрасте 90 лет
Десмонд Туту, икона Южной Африки, выступающая против апартеида, также был назван моральным компасом нации, скончавшийся в воскресенье президент Сирил Рамафоса.
Китай запускает три военных корабля; Корабль для ВМС Пакистана
Китай на этой неделе отправил пакистану три военных корабля военно-морской И Королевский флот Таиланда продолжает свои масштабные планы судостроения.
Новости Omigron: самые многочисленные случаи регистрации в государственных регистрах Австралии
На родине Сиднея, в Новом Южном Уэльсе, где проживает треть 25-миллионного населения Австралии, зарегистрировано 6 394 новых случая инфицирования по сравнению с 6 288 днем ранее.
Великобритания установила рекорд кампании бустерных доз на фоне восстания Омигрона.
Поскольку новые правила о вирусах вступают в силу в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе после Рождества, чиновники здравоохранения, как сообщается, проводят в Великобритании кампанию от двери к двери.
Израиль дважды обосновался на Голанских высотах
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в воскресенье объявил о плане на сумму более 300 миллионов долларов по удвоению числа израильских иммигрантов-евреев на Голанских высотах. Этот район был захвачен Израилем у Сирии 40 лет назад.
По меньшей мере 16 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки в Греции
По меньшей мере 16 мигрантов погибли при опрокидывании лодки возле острова Берроуз в Центральном Эгейском море.
В Японии отменено более 100 внутренних рейсов из-за сильного снегопада
Более 100 внутренних рейсов были отменены в воскресенье из-за сильного снегопада на севере и западе Японии, сообщили две крупнейшие авиакомпании страны.
Мировая экономика впервые достигнет 100 триллионов долларов в 2022 году: отчет
Воскресный отчет показал, что в следующем году объем мировой экономики превысит 100 триллионов долларов и что Китаю потребуется немного больше времени, чем предполагалось ранее, чтобы обогнать Соединенные Штаты.
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