МИД России предостерег от включения Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Китай настраивает западные страны друг против друга.

Нажмите на заголовки, чтобы узнать больше

Россия предупредила НАТО против включения Финляндии и Швеции

По словам пресс-секретаря министерства Марии Захаровой, «продолжающиеся попытки НАТО втянуть эти страны в орбиту своих интересов и оппортунистическая политика не остались незамеченными Россией».

Трюдо говорит, что Китай играет друг против друга с западными странами

В интервью Global Television он сказал: «Мы конкурируем. Китай время от времени играет с нами очень умно, конкурентоспособно, на открытом рынке».

Десмонд Туту, кумир Южной Африки, выступающий против апартеида, скончался в возрасте 90 лет

Десмонд Туту, икона Южной Африки, выступающая против апартеида, также был назван моральным компасом нации, скончавшийся в воскресенье президент Сирил Рамафоса.

Китай запускает три военных корабля; Корабль для ВМС Пакистана

Китай на этой неделе отправил пакистану три военных корабля военно-морской И Королевский флот Таиланда продолжает свои масштабные планы судостроения.

Новости Omigron: самые многочисленные случаи регистрации в государственных регистрах Австралии

На родине Сиднея, в Новом Южном Уэльсе, где проживает треть 25-миллионного населения Австралии, зарегистрировано 6 394 новых случая инфицирования по сравнению с 6 288 днем ​​ранее.

Великобритания установила рекорд кампании бустерных доз на фоне восстания Омигрона.

Поскольку новые правила о вирусах вступают в силу в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе после Рождества, чиновники здравоохранения, как сообщается, проводят в Великобритании кампанию от двери к двери.

Израиль дважды обосновался на Голанских высотах

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в воскресенье объявил о плане на сумму более 300 миллионов долларов по удвоению числа израильских иммигрантов-евреев на Голанских высотах. Этот район был захвачен Израилем у Сирии 40 лет назад.

По меньшей мере 16 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки в Греции

По меньшей мере 16 мигрантов погибли при опрокидывании лодки возле острова Берроуз в Центральном Эгейском море.

В Японии отменено более 100 внутренних рейсов из-за сильного снегопада

Более 100 внутренних рейсов были отменены в воскресенье из-за сильного снегопада на севере и западе Японии, сообщили две крупнейшие авиакомпании страны.

Мировая экономика впервые достигнет 100 триллионов долларов в 2022 году: отчет

Воскресный отчет показал, что в следующем году объем мировой экономики превысит 100 триллионов долларов и что Китаю потребуется немного больше времени, чем предполагалось ранее, чтобы обогнать Соединенные Штаты.