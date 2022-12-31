10 лучших зимних фильмов и свадебных коктейлей

Зима пришла, ребята. Это означает праздничный шоппинг, встречи с семьей, которую вы избегали весь год, и (надеюсь) уютные ночи внутри дома. Фильм. Итак, как Новый год Могу я предложить подборку очаровательных зимних фильмов и специально подобранных коктейлей, чтобы потягивать их во время просмотра?

Серьезно — это хорошая идея. Есть даже исследования, посвященные тому, как смотреть праздничные фильмы может Секреция гормонов хорошего самочувствия в мозгу. И я думаю, что все мы знаем из личного опыта, что вкусный коктейль может вызвать и хорошие чувства. Почему бы не сделать это двойным ударом, соединив хороший фильм с напитком, который согреет и разбудит вас? Так что включите один из этих восхитительно беззаботных фильмов и выпейте коктейль. И с Новым годом ребят.

Учтивость

карлик + Белый русский

Если этот классический рождественский фильм вас не заводит, что с вами не так? карлик В нем Уилл Феррелл играет одну из своих самых знаковых ролей Бадди, гуманоидного тролля, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего биологического отца. Получается обман. Среди вкуснейших блюд на экране — миндальное печенье с шоколадным сиропом, украшенное печеньем Pop-Tarts, и кофе с шипами, от которого сходит с ума самый высокий эльф с Северного полюса. А если вам этого мало, у нас есть вкусный рецепт Белого Русского, вкус которого в равной степени похож на горький кофе и сладкий, пенистый, молочный десерт. Это может поднять вам настроение, чтобы потанцевать на столе.

Учтивость

Белые русские

ингредиенты

• 1 1/2 унции. водка

• 3/4 унции. коль

• 3/4 унции. жирные сливки

направление

Добавьте водку и калу в стакан рокс со льдом, взвесьте с густыми сливками и перемешайте, если они двигаются. (В качестве альтернативы хорошо встряхните ингредиенты с колотым льдом, а затем процедите в охлажденный стакан.)

Учтивость

совпадение + Горячий шоколад с шипами

Что может быть слаще замороженного горячего шоколада Serendipity 3 со взбитыми сливками и посыпкой? этот фильм. В главных ролях Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл, два очень странных (но горячих!) человека, которые влюбляются в зимнюю страну чудес. Роман Кисмет начинается с бурного дня покупок в Блумингдейлс, катания на коньках и потягивания замороженного горячего шоколада. В типичной ромкомической логике они решают разойтись и позволяют судьбе решить, суждено ли им быть вместе. Смейтесь над этим горячим шоколадом с шипами и почувствуйте, как ваше сердце замирает от резкого скачка сахара.

Учтивость

Горячий шоколад с шипами

ингредиенты

1 стакан обезжиренного молока

1 пакет горячей смеси какао

2 зефира

3 унции водка

2 унции Шоколадный ликер (например, Godiva)

1 чашка льда

направление

Термальный гриль. В небольшой кастрюле на медленном огне нагрейте молоко. Вмешайте горячее какао, пока не исчезнут комочки, затем перелейте смесь в шейкер.

Поместите зефир на противень и запекайте, пока он не подрумянится, 1–2 минуты (следите!).

Добавьте в смесь водку, шоколадный ликер и лед и взболтайте до однородности. Разлить по чашкам и украсить каждую обжаренным зефиром.

Учтивость

закрытые глаза + Черный бархат

Это эротическое возбуждение Это семейная драма, отражающая распад реального брака Николь Кидман и Тома Круза. Это также была последняя работа писателя Стэнли Кубрика о кинопроизводстве. в закрытые глазаИ Мы следим за длинной странной ночью жизни человека, когда он преодолевает темные границы опыта, вины и удовлетворения. Фильм может заставить вас чувствовать себя сбитым с толку. (И немного в бегах?!) К счастью, мы снабдили вас этим коктейлем «Черный бархат», который достаточно глубок, немного сладковат и увенчан достаточным количеством пузырьков, чтобы у вас закружилась голова, когда тайна раскрывается перед вами.

Учтивость

черный бархат

ингредиенты

• Гиннесс Стаут

• Шампанское Брют

направление

Наполните фужер для шампанского наполовину стаутом, затем медленно наполните его шампанским. Аккуратно перемешайте стеклянной или пластиковой палочкой.

Учтивость

Глянец + Шпион Джек

Вся работа и отсутствие игр делают нас скучными. Так что наслаждайтесь отпуском и наденьте еще одну классику Кубрика. Потому что там много ужасающие сцены в ГлянецИ В сочетании с почти апокалиптической метелью фильм наверняка заставит вас заглушить часть своего страха крепким напитком. Итак, у нас есть коктейль из виски, который заставит вас корчиться, как Джек Торранс.

Учтивость

Шпион Джек

ингредиенты

• 1 1/4 унции. Ржаной виски

• 1 унция. Крофту 10 лет, он из Тони Порт.

• 1/2 унции. Апероль

направление

Смешайте все ингредиенты в смесительном стакане. Хорошо перемешайте и процедите через большой кубик в двойную качалку и украсьте широкой цедрой лимона.

Учтивость

Тупой и еще тупее + Ром с горячим маслом

Смех является лучшим лекарством. Избавьтесь от стресса с помощью этой комедии всех времен с Джимом Керри и Джеффом Дэниелсом в главных ролях. Для тех, кто не помнит: двое отправились на миссию любви (а также опасности) вернуть чемодан красивой женщине. Они оказываются в Аспене с лыжными штанами, полными снега, и намного больше, чем они ожидали. Почему бы не добавить еще немного беспорядка, приготовив горячий напиток с маслом (или три), пока вы выписываетесь?

Учтивость

Ром с горячим маслом

ингредиенты

• 2 унции. Ром

• 2 кубика сахара

• 1 кусок сливочного масла

направление

В кружке растворите сахар в небольшом количестве горячей воды, затем добавьте ром и несоленое сливочное масло. Наполните чашку горячей водой и посыпьте сверху мускатным орехом.

Учтивость

маленькая женщина + горячий пунш

Если вам нравится слушать, как Боб Оденкирк говорит: «Привет, детка», то этот фильм для вас. Экранизация классического произведения Греты Гервиг 2019 года. маленькая женщинаОтличный зимний фильм, который унесет вас от долгих и тоскливых ночей. Каждый персонаж этого фильма полон страсти, убежденности и непреходящей любви. Это согреет сердце вашего маленького Гринча, просто увидев, как безоговорочно эта семья любит друг друга. А если это не сработает, у нас есть рецепт горячего горшочка, который вы можете сварить в гигантской кастрюле и поделиться со всеми своими маленькими женщинами.

Учтивость

горячий пунш

ингредиенты

3 пинты чая

2 апельсина

1 лимон

1 литр темного рома

1 литр коньяка

Сахар

направление

Заварите чай, затем нарежьте апельсин и лимон тонкими ломтиками. Смешайте фрукты, чай и алкоголь в большой металлической миске на плите. Добавьте сахар по вкусу. Держите самое низкое кипение, с которым вы можете справиться.

Учтивость

предмет + Снежок

Иногда боязнь своего ума может быть формой расслабления. не спрашивай меня! Просто прыгай на Джона Карпентера предмет И пусть холодная, удушающая история об ошибке антарктической исследовательской экспедиции отвлечет вас от мелких проблем. Эй, по крайней мере, ты не застрял возле Южного полюса, где тебя преследует злобное инопланетное существо. А если сильно испугаешься, крепко держись за этот снежок. Это фруктовый, но прохладный коктейль, который растопит мурашки по спине во время просмотра.

Учтивость

снежный шар

ингредиенты

0,5 унции свежевыжатого лимонного сока

1,5 унции защиты

3,4 унции высококачественного лимонного сока

1 вишня мараскино для украшения

направление

Помещаем адвоката в шейкер со льдом и в три раза больше лимонного сока. встряхнуть. Добавьте немного лимонного сока по вкусу. Украсьте одной вишней.

Учтивость

Стелс-тема + смерть во второй половине дня

Любовь не умерла, но она может убить вас. Если вы думали, что ваши отношения были токсичными, Призрачная тема Ведущая женщина, Альма, переосмысливает Значение токсичных. (Кхм, грибы, мы смотрим на вас.) Этот фильм о бурном романе упрямой молодой официантки и деспотичного модельера пробудит страстные чувства даже в самом холодном сердце. Поддержите в себе романтическую искру с этим коктейлем из абсента. Ты можешь чувствовать себя немного ошеломленным, но это всего лишь сила любви, детка.

Учтивость

смерть во второй половине дня

ингредиенты

• 1 1/2 унции. абсент

• 4 унции. Дикое шампанское

направление

Налейте абсент в бокал для шампанского и добавьте охлажденное шампанское, пока оно не поднимется (не менее 4 унций).

Учтивость

Это прекрасная жизнь + Рождественский гоголь-моголь

Вы когда-нибудь задумывались, какой была бы жизнь, если бы вас никогда не существовало? Хорошо для нас, циников, Джеймс Стюарт действительно уловил эту темную фантазию в этой классике. «Стюарт» — это фильм для хорошего самочувствия, который отправляет нас в путешествие по самопознанию и учит, как добрые дела могут спасти жизни окружающих нас людей. Получите все теплое и пушистое внутри, обнимаясь с этими яйцами, пока они смотрят. Может быть, вы закончите фильм с большей оценкой того, что хорошо для людей, или, может быть, вы просто будете в восторге. В любом случае, это обязательно будет хорошая ночь.

Учтивость

Рождественский гоголь-моголь

ингредиенты

• 12 яиц

• 3/4 в. сахар пушистый

• 1 р. коньяк

• 1/2 р. Темное вино

• 1 р. молоко

• 1/2 р. жирные сливки

• Мускатный орех

Учтивость

Хорошие парни + эспрессо мартини

не позволяй Хорошие парни обмануть тебя. Это не просто динамичная гангстерская история. Это также история о браке, о скользкой дорожке амбиций и о том, как жадность развращает даже самые ценные узы, которые у нас есть в жизни. Почему бы не начать жизнь, полную преступлений, с этим восхитительным рецептом эспрессо-мартини? После нескольких глотков вы почувствуете себя мудрецом, который легко может ограбить хранилище JFK. Мы не будем нести ответственность за все, что вы сделаете после стакана этого.

Учтивость

Эспрессо мартини

ингредиенты

• 2 унции. водка Грей Гуз

• 1/2 унции. Мистер Блэк Кофе Ликер

• 3/4 унции. обычный сироп

• 1 1/2 унции. Свежий эспрессо

направление

1. Встряхнуть со льдом и процедить в бокал для мартини.

2. Украсьте двумя-тремя кофейными зернами.

Серена — помощник редактора и писатель, специализирующийся на СМИ и культуре. Она фанатка фильмов ужасов и верит в исцеляющую силу рассказывания историй.