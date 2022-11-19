10 лучших матчей открытия чемпионата мира

Сосредоточившись на первом матче чемпионата мира 2022 года между Катаром и Эквадором, Sports Mole оглядывается назад на 10 лучших игроков в истории чемпионатов мира.

Кубок мира Поднятие занавеса – особое событие в каждом финале, когда заканчивается весь шум и нагнетание и начинается действие.

Однако до 1966 года не было обычного проведения «матча открытия», когда первый раунд или группа игрались одновременно.

В 1966 и 1970 годах турнир начинали хозяева, а с 1974 по 2002 год за дело взялись действующие чемпионы.

Затем ФИФА вернулась к старому формату ЧМ-2006. ГерманияИ с тех пор страна-организатор продолжает проводить финалы.

А здесь, в преддверии противостояния Катара с Эквадором в воскресенье, родинка спортсмена В нем рассматриваются лучшие и самые удивительные стартовые матчи в истории чемпионатов мира, поскольку матчи здесь восходят к 92-летней истории соревнований.

10. Италия 7-1 Соединенные Штаты Америки (Италия, 1934 г.)

В 1930 году хозяева Уругвая не участвовали ни в одном из стартовых матчей, сыгранных одновременно, поэтому Италия стала первой принимающей стороной, сделавшей это четыре года спустя, наряду с другими семью матчами 1/8 финала, с которых начался турнир.

На пути к славе на чемпионате мира Италия начала с победы над США со счетом 7:1 в Риме. Анджело Скьявио Тройная сетка и легендарный Джузеппе Меацца Забейте конечную цель поражения.

Финал оказался очень популярным с точки зрения посещаемости: 137 000 болельщиков посетили первые восемь матчей и 55 000 на финал, но, к сожалению, турнир был огромной платформой, которую итальянское правительство использовало для пропаганды фашизма в Италии и во всем мире. .

В матче открытия чемпионата мира 1982 года в Испании 95 000 человек приветствовали «Камп Ноу» в Барселоне, чтобы увидеть, как действующие чемпионы Аргентины сыграют с Бельгией.

с Диего МарадонаИ Марио Кемпес И Даниэль Пассарелла Со своей стороны, Аргентина, похоже, была готова выполнить работу своей группы, в которую входили Бельгия, Венгрия и Сальвадор.

Однако, упустив несколько золотых моментов, удар на 62-й минуте с Эрвин Ванденберг Европейская команда заслуженно вывела их вперед и, выдержав последнее давление Аргентины, удержала свою знаменитую победу.

Бразильцы вышли в финал 1950 года настолько уверенными в успехе своей домашней команды, что начали турнир против Мексики перед переполненным и предсказуемым «Мараканом».

Победа со счетом 4:0 в матче вызвала надежды и ожидания у 82 000 зрителей, поскольку посещаемость матчей Бразилии превысила 100 000 человек, в том числе 175 000 в финальном матче против Уругвая.

восхищатьсяставший лучшим бомбардиром финала, забивший первый и последний голы в матче, на пути к турнирному счету из девяти голов.

7. Южная Африка 1:1 Мексика (ЮАР, 2010)

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Шестьдесят лет спустя Мексика снова сыграла матч открытия против принимающей страны, на этот раз сыграв в первом в истории матче чемпионата мира, который проводился на африканском континенте.

Африканские народы не очень любили Южную Африку, но она подарила нам один из тех моментов героизма, когда Сейфвей Чабалала Забил первый гол в первом африканском финале за Южную Африку.

https://www.youtube.com/watch?v=8K-mI94l7bY

Их организованное празднование, последовавшее за великой забастовкой Чабалалы, вошло в фольклор, но с опозданием. Рафаэль Маркес Ничья лишила их шанса зафиксировать первую победу.

Мексика вышла в 1/8 финала, как это всегда бывает в современную эпоху, в то время как Южная Африка рано вышла из своей группы, несмотря на то, что набрала очень приличные четыре очка в группе.

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Оптимизма было очень мало Станислав ЧерчесовВ 2018 году сборная России играет на чемпионате мира на родине, и некоторые болельщики были разочарованы и опасались упадка своей команды на мировой арене.

Однако, когда они встретились с Саудовской Аравией в матче открытия на стадионе «Лужники», вместимость 78 000 зрителей вернулась домой, поскольку они устроили одно из самых впечатляющих зрелищ, когда-либо виденных в финале.

Увидел сильное начало Юрий Газинский Ставьте его поверх пораньше, пока он не превратился в файл Денис Черышев И Александр Головин Шоу, где один из пары забил все пять голов россиян, когда они ворвались к победе в день открытия.

Эта победа воодушевила нацию и принесла команде новое чувство поддержки во время турнира, и до полуфинала не хватило лишь успеха в серии пенальти.

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В то время как Франция позиционировала себя как фаворит на чемпионате мира 1998 года, Бразилия, как действующий чемпион мира, имела возможность установить рекорд и претендовать на звание команды, которую все любили в первом матче турнира.

Они начали турнир в Сен-Дени, где 80 000 зрителей пришли посмотреть матч открытия против Шотландии, но, несмотря на то, что на выставке была показана команда всех звезд, в том числе РоналдуИ Ривалдо И ПепитоОднако у них были некоторые трудности против стойкой шотландской стороны.

Джон КоллинзПенальти вывел Шотландию на новый уровень Сезар СампайоРанняя редакция, и это заняло Том Бойд Автогол, чтобы отобрать три очка для Селикао.

Они не смогли повторить свой подвиг с USA 94, так как хозяева опередили их на знаменательном событии четыре недели спустя.

4. Бразилия 3:1 Хорватия (Бразилия, 2014 г.)

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Лишившись шанса начать чемпионат мира 2006 года в качестве действующих чемпионов в свете изменения формата, Бразилии пришлось ждать еще восемь лет, прежде чем у них появился еще один шанс, поскольку они принимали финал в 2014 году.

Им предстоит столкнуться с вечными темными лошадками Хорватии, которые снова представляют реальную угрозу, как это было во многих крупных турнирах с момента их дебюта в качестве независимой нации на Евро-96.

с Лука МодричИ Иван Ракитич И Иван Перишич В составе был аргумент, что у Хорватии более сильная сторона, один против другого, и что Ватерини заставил бразильскую команду замолчать на раннем этапе, когда слабое прикосновение Никица Елавич Водил Марсело Чтобы превратить мяч в свои ворота уже через 11 минут.

Однако в Бразилии был человек по имени Неймар в их ряды, и вскоре он сказал свое слово, сравняв счет незадолго до получасовой отметки, прежде чем пробить пенальти мимо ладони. Шаг Плетикоса В воротах хорватов переломить ход игры.

Оскар Победа закрепилась поздно, поскольку Бразилия начала свой первый финал на родной земле за 64 года с решающей победы в очень интересной встрече.

3. Аргентина 0:1 Камерун (Италия, 1990 г.)

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Было не так много людей, планирующих присоединиться к первому матчу Италии 1990 года, которые сомневались, что Аргентина с легкостью выполнит свою работу в ничьей с Камеруном.

Только во втором своем появлении Камерун еще не выиграл финальный матч чемпионата мира, а Аргентина вышла на турнир в качестве действующих чемпионов после того, как гений Марадоны привел их ко второму титулу в Мексике четырьмя годами ранее.

С командой, состоящей из игроков, которые играют в основном либо в Камеруне, либо в небольших французских клубах (и на Реюньоне во Франции). Роджер МиллаНа всякий случай) «Неукротимые львы» продолжили избивать Аргентину воздушными и физическими боями в воздухе.

Вот как они нашли свой первый гол, хотя за ним последовало десять игроков. Андре Кана БекВремя года , Франсуа Омам Бек я дошел до конца Сирил МакнакиНавес отскочил от аргентинского вратаря Нери Помпиду.

После этого они закончат с девятью мужчинами. Бенджамин Массингпечально известный на Клаудио Каниджа Он видел, как он заработал второе предупреждение, но Камерун продержался до шокирующей победы.

2. Франция 0:1 Сенегал (Южная Корея и Япония, 2002 г.)

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Чемпионат мира 2002 года был последней итерацией, когда действующие чемпионы играли в первом матче, и, как и многие другие до них, Франция проиграла более слабому сопернику.

Соперником был Сенегал, и первый в истории финал, проведенный в Азии, начался со счета, который запомнился надолго.

После завоевания титула чемпиона мира в качестве принимающей стороны в 1998 году Франция продолжила свой успех, став чемпионом Европы также в 2000 году, и с такими игроками, как Зинедин ЗиданИ Тьерри Анри И Патрик Виейра В своей команде они очень любили сохранять свои титулы в Южной Корее и Японии.

В сборную Сенегала вошли несколько игроков французского происхождения, которые играют в высшем дивизионе, но маловероятно, что они будут представлять свою родную страну с шансами пробиться в французскую команду высшего уровня.

Однако они показали, что индивидуального качества недостаточно ни в одном матче чемпионата мира, так как заслуженно обыграли крепкую французскую команду. Папа Буба ДиопПолучасовая забастовка привела сенегальских верующих в бурное ликование.

Франция выбыла из соревнований на групповом этапе, став первым из четырех чемпионов, которым не удалось продвинуться на этом этапе с начала тысячелетия.

1. Германия 4-2 Коста-Рика (Германия, 2006 г.)

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Величайший старт чемпионата мира произошел на одном из величайших турниров современности — чемпионате мира 2006 года в Германии.

Изменение формата означало, что Германия стала первым хозяином, сыгравшим матч открытия чемпионата мира после Мексики в 1970 году, и ожидалось, что против Коста-Рики они относительно легко вытеснят страну КОНКАКАФ.

Хотя Германия быстро вышла вперед, она сравняла счет Паоло ВанчопеОн ударил его, и как раз когда они выглядели комфортно при счете 3: 1 за 15 минут до конца, Ванчопе снова вернулся, чтобы забить, но Die Mannschaft в конечном итоге закончил со счетом 4: 2.

Матч больше всего запомнился забитым в матче голом двух претендентов на чемпионство — первым голом с Филипп Лами решающий гол, успокоивший нервы многим немцам от Торстен Фрингсоба из которых были дальними бомбардирами.