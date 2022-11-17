10 лучших фильмов Антона Филатова о переживших войну





Лесбийская комедия, напоминающая о том, что лучшее решение в самых сложных ситуациях — действовать как можно проще. Комедийная драма, которая доказывает, что лучший способ решить самые сложные жизненные обстоятельства — это легко их принять. В этом фильме нет главного героя. Есть несколько персонажей, разлученных на части и делающих одно дело вместе. У войны невероятно хаотичные и агрессивные правила управления. Часто бывает, что отдельная операция или проект на войне выполняется совместно десятками людей, которые даже не подозревают о существовании друг друга. В мирное время такая рабочая организация развалилась бы в одну минуту. Но на войне этот контролируемый хаос окупается. И этот фильм действительно это демонстрирует. Пережить войну в Украине: 10 фильмов, которые помогут мне спастись Антон Филатов для The New York Times До полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года я работал кинокритиком. За 12 лет работы в профессии я посмотрел тысячи фильмов и написал сотни обзоров фильмов. Но сейчас, находясь на передовой, я переоценил весь свой кинематографический опыт. Взрывы и выстрелы очищают голову от всего лишнего. В таких условиях я думаю только о действительно важных вещах: о том, как я играла со своим ребенком, о главных словах, которые говорила своим родным и близким, о моментах, когда меня наполнял поток радости и я чувствовала себя сытой. жизнь. Я выбрал 10 фильмов, которые дали мне этот жизненный опыт. Память об этих фильмах дает мне силы пережить войну. Я надеюсь, что эти фильмы тоже придадут вам энергии. «Лесной прыжок» 1994 дирхам. Роберт Земекис, главный герой фильма, ведет себя как человек с легким аутизмом. Во многих судьбоносных ситуациях он просто плывет по течению. Он не критикует, не анализирует и не отстаивает свою позицию, а просто принимает происходящее таким, какое оно есть на самом деле. Все действия главного героя продиктованы неким высшим провидением. В стрессовой ситуации, когда вы сильно рискуете и не знаете, как поступить, вспомните пример Леса, и поймите, что лучший выход из ситуации – действовать искренне и просто. «Еще один раунд» 2020 реж. Томас Винтерберг В отличие от героя вышеупомянутого фильма, герой этого выдающегося скандинавского фильма, оказавшись в безвыходных ситуациях, глубоко интроспективен. Помогает ли это ему выйти из положения? нет. Однако ему удается развязать сложную жизненную борьбу благодаря алкоголю. И с каждой выпивкой его жизнь наполняется новыми красками и яркими эмоциями. На самом деле пьянство мешает ему нагнетать обстановку и заставляет его, подобно Форресту Гампу, легко принимать суровые жизненные обстоятельства. И он помогает главному герою пройти самые тяжелые испытания в его жизни. Дюнкерк 2017 реж. Кристофер Нолан — один из лучших фильмов о войне, демонстрирующий сложную боевую механику. Лейтмотив этого фильма — гипнотический звук тикающего секундомера. На войне этот звук приобрел для меня новый, более сильный смысл. Здесь, на передовой, обстрел такой яростный, что после каждого взрыва слух пропадает на несколько десятков секунд. При этом вы даже не слышите, как бьется ваше сердце, а в мыслях полная пустота. Но когда стук прекращается, слух постепенно начинает возвращаться. В одном из таких случаев первое, что я услышал, было тиканье часов. Точно как в этом фильме. И я подумал: «Сколько же этих секунд действительно отложено на всю оставшуюся жизнь. И как здорово, что я еще жив». Самсара 2011 реж. Руна Фрика «Самсара» массивнее эпохи. В 1977 году НАСА запустило в космос зонды «Вояджер», где разместили золотые диски с информацией о нашей планете и человечестве. Эти данные были отправлены в надежде, что они будут перехвачены возможными организмами с других планет. Эта информация поможет им идентифицировать нас. Если будет инициатива снова запустить такой спутник, рекомендую поставить на него этот фильм «Самсара». Этого фильма будет достаточно, чтобы понять общую картину человечества. Этот фильм о неоднозначности нашей морали, разнообразии наших культур и разнообразии нашей духовности.