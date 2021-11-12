10 самых популярных игр для PS5 в 2021 году: Fortnite, COD и другие

На данный момент только две игры вошли в десятку лучших игр для PS5. Человек-паук: Майлз Моралес Он один из них. Скриншот : Sony / Kotaku

Трудно поверить, но вот уже год Sony официально выпустила PlayStation 5 (ну, в США; она вышла во всем мире). 19 ноября). Несмотря на серьезные проблемы с поставками, Приблизительно 13 миллионов игроков Им удалось заполучить одну. И они использовали желанные приставки следующего поколения для игры — барабанную дробь — очень большая группа. Это электронная игра.

окончено Блог PlayStation Этим утром Джим Райан, президент Sony Interactive Entertainment, составил наш список из 10 самых популярных игр для PS5 с первого года выпуска консоли. Это электронная играЭто бесплатная игра и одно из самых загруженных цифровых социальных пространств на планете. Но есть и другие сюрпризы. Вот полный список:

Это электронная игра

Call of Duty: Black Ops времен холодной войны

ФИФА 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Валгалла

Судьба 2

MLB Шоу 21

Человек-паук Marvel: Майлз Моралес

души демонов

NBA 2K22

Некоторые предостережения: Рейтинг основан на суммарном количестве часов, сыгранных игроками, а не на общем количестве игроков. (По словам Райана, суммарно геймеры PS5 наработали 4,6 миллиарда часов.) Также учитываются данные с 12 ноября 2020 года по 30 сентября 2021 года, что не позволяет некоторым крупным релизам в конце сентября или в начале октября сделать сокращение. Конечно, игры нравятся Кена: Мост душ или Deathloop скорее всего, не устроят; Оба они в значительной степени однопользовательские, и они не были предназначены для того, чтобы привлекать внимание сотни часов с сегодняшнего дня и до конца дней. А вот кооперативный шутер про зомби несложно представить назад 4 крови— Вторая самая продаваемая игра месяца за октябрь, по данным NPD-Здесь.

Я признаю несколько сюрпризов в связи с отсутствием эксклюзивов для PS5. Из первой десятки только три — игры от первого лица (души демоновА также MLB Шоу 21, А также Человек-паук Marvel: Майлз Моралес) Ряды потрескались. Два были доступны при запуске. Это только полный список души демонов Доступно исключительно на PS5. В прошлом году Sony выпустила два отличных эксклюзива для PS5: назад А также Ratchet and Clank: Rift Apart. Да, они оба одноразовые, но лично я не ожидал, что многие люди потребуют PS5 только для того, чтобы использовать ее для игр, в которые они могли бы играть где-нибудь еще.

Знаете, что не удивительно? включать или содержать Assassin’s Creed ВалгаллаИгра с открытым миром никогда не заканчивается. Интересный факт: на мой текущий файл сохранения приходится 4,5 миллиарда часов из этих 4,6 миллиарда часов.

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